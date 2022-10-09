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В Кременчуку пролунали вибухи, працює ПВО

Фото: в Кременчуку пролунали вибухи, працює ПВО (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Сьогодні, 9 жовтня, в Кременчуку Полтавської області пролунали вибухи під час тривоги. В місті працює ППО.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал мера Кременчука Віталія Малецького.

Малецький закликає містян перебувати в укриттях. Усі подробиці обіцяють розкрити пізніше.

"Чути звуки вибухів! Працює ППО. Залишайтесь в укриттях! Детальна інформація згодом", - пише мер.

Як пізніше відзначив міський голова, тривога була оголошена через об’єкти, що схожі на безпілотники.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що 9 жовтня росіяни атакували Нікополь дронами-камікадзе. Внаслідок удару пошкоджено шість приватних будинків та господарську споруду.

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