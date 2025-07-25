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У Кременчуці прогриміли вибухи на тлі загрози балістики

Кременчук, П'ятниця 25 липня 2025 00:16
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У Кременчуці прогриміли вибухи на тлі загрози балістики Фото: у Кременчуці пролунали вибухи на тлі загрози балістики (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

У місті Кременчук Полтавської області пролунали вибухи. Військові повідомляли про загрозу застосування балістичного озброєння.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Суспільне, Повітряні сили ЗСУ та голову Полтавської ОВА Володимира Когута.

"Швидкісна ціль на північному сході Полтавщини в напрямку Кременчука. В укриття!", - повідомили військові о 23:58.

"На Полтавщині працює ППО. Перебувайте в укритях!", - повідомив Когут.

Нагадаємо, ввечері 24 липня російські терористи запустили в напрямку України дрони-камікадзе "Шахед". У багатьох областях було оголошено повітряну тривогу.

Близько 23:00 у Києві та багатьох областях сходу і центру також оголошували тривогу через загрозу застосування балістичного озброєння. Згодом у Сумській області пролунали вибухи.

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