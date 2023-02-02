UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

"Кременчук" здобув домашню перемогу над "Дніпром" і загострив інтригу в чемпіонаті

Фото: Кременчуківці відсвяткували домашню перемогу (facebook.com/hckremenchuk2010)
Автор: Антон Федорців

Центральний матч ігрового дня чемпіонату України з хокею завершився упевненою перемогою "Кременчука" над херсонським "Дніпром".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Чемпіонат України, регулярна першість

"Кременчук" – "Дніпро" – 6:3 (1:1, 2:0, 3:2)

Шайби: Абаджян, 6:16, 53:40, Федоров, 28:40, Матвієнко, 37:32, Лялька, 51:50, Ігнатенко, 43:59 – Бородай, 16:07, 44:50, Дворник, 42:17

Господарі льоду відкрили рахунок у середині стартового періоду. Підопічні Олександра Савицького скористалися більшістю 4 на 3. Затяжна комбінація кременчуківців завершилося виходом Абаджяна віч-на-віч із голкіпером, і той із другої спроби переграв Захарченка.

"Щуки" відігралися під завісу 20-хвилинки. Асистентом став оборонець Ратушний. Він від правого борту віддав у зону перед воротами, звідки Бородай переправив шайбу в сітку. Та в другому періоді "Кременчук" відповів двома голами. Спершу Федоров ефектно реалізував вихід 1 в 0. А згодом Матвієнко "прошив" воротаря пострілом від синьої лінії.

Справжня феєрія настала в останній 20-хвилинці. Херсонці спромоглися на камбек, закинувши дві шайби в перші 10 хвилин. Для початку Дворник розібрався з голкіпером на "п'ятаку" та відправив "диск" у порожні ворота. Потім у хаосі біля воріт Кучера шайбу за лінію проштовхнув Бородай.

Утім, "Кременчук" швидко відновив статус-кво. Господарі оформили 3 шайби впродовж якихось трьох із гаком хвилин. Лялька перехопив шайбу в центрі майданчика й від правого борту потужним пострілом у дальній кут вивів кременчуківців вперед.

Добили "щук" Абаджян та Ігнатенко. Перший перехопив невдалу передачу Захарченка від воріт і реалізував вихід 1 в 0. Натомість другий завершив комбінацію партнерів на "п'ятаку" – 6:3 у підсумку.

Лідером хокейного чемпіонату залишився "Дніпро". В активі херсонців 48 очок (21 матч). Київський "Сокіл" набрав на один пункт менше з такою ж кількістю поєдинків, а "Кременчук" – на два (20 матчів). Тріо лідерів 3 лютого зустрінеться з представниками другої трійки команд.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Чемпионат Украиныхоккей