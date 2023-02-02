"Кременчуг" одержал домашнюю победу над "Днепром" и обострил интригу в чемпионате

Чемпионат Украины, регулярное первенство

"Кременчуг" – "Днепр" – 6:3 (1:1, 2:0, 3:2)

Шайбы: Абаджян, 6:16, 53:40, Федоров, 28:40, Матвиенко, 37:32, Лялька, 51:50, Игнатенко, 43:59 – Бородай, 16:07, 44:50, Дворник, 42:17

Хозяева льда открыли счет в середине стартового периода. Подопечные Александра Савицкого воспользовались большинством 4 на 3. Затяжная комбинация кременчужан завершилась выходом Абаджяна лицом к лицу с голкипером, и тот со второй попытки переиграл Захарченко.

"Щуки" отыгрались под занавес 20-минутки. Ассистентом стал защитник Ратушный. Он от правого борта отдал в зону перед воротами, откуда Бородай переправил шайбу в сетку. Но во втором периоде "Кременчуг" ответил двумя голами. Сначала Федоров эффектно реализовал выход 1 в 0. А затем Матвиенко "прошил" вратаря выстрелом от синей линии.

Настоящая феерия наступила в последней 20-минутке. Херсонцы организовали камбэк, забросив две шайбы в первые 10 минут. Для начала Дворник разобрался с голкипером на "пятаке" и отправил "диск" в пустые ворота. Затем в хаосе у ворот Кучера шайбу за линию протолкнул Бородай.

Впрочем, "Кременчуг" быстро восстановил статус-кво. Хозяева оформили 3 шайбы в течение каких-то трех с лишним минут. Лялька перехватил шайбу в центре площадки и от правого борта мощным выстрелом в дальний угол вывел кременчужан вперед.

Добили "щук" Абаджян и Игнатенко. Первый перехватил неудачную передачу Захарченко от ворот и реализовал выход 1 в 0. Второй же завершил комбинацию партнеров на "пятаке" – 6:3 в итоге.

Лидером хоккейного чемпионата остался "Днепр". В активе херсонцев 48 очков (21 матч). Киевский "Сокол" набрал на один пункт меньше с таким же количеством поединков, а "Кременчуг" – на два (20 матчей). Трио лидеров 3 февраля встретится с представителями второй тройки команд.