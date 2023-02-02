"Кременчук" здобув домашню перемогу над "Дніпром" і загострив інтригу в чемпіонаті

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку .

Чемпіонат України, регулярна першість

"Кременчук" – "Дніпро" – 6:3 (1:1, 2:0, 3:2)

Шайби: Абаджян, 6:16, 53:40, Федоров, 28:40, Матвієнко, 37:32, Лялька, 51:50, Ігнатенко, 43:59 – Бородай, 16:07, 44:50, Дворник, 42:17

Господарі льоду відкрили рахунок у середині стартового періоду. Підопічні Олександра Савицького скористалися більшістю 4 на 3. Затяжна комбінація кременчуківців завершилося виходом Абаджяна віч-на-віч із голкіпером, і той із другої спроби переграв Захарченка.

"Щуки" відігралися під завісу 20-хвилинки. Асистентом став оборонець Ратушний. Він від правого борту віддав у зону перед воротами, звідки Бородай переправив шайбу в сітку. Та в другому періоді "Кременчук" відповів двома голами. Спершу Федоров ефектно реалізував вихід 1 в 0. А згодом Матвієнко "прошив" воротаря пострілом від синьої лінії.

Справжня феєрія настала в останній 20-хвилинці. Херсонці спромоглися на камбек, закинувши дві шайби в перші 10 хвилин. Для початку Дворник розібрався з голкіпером на "п'ятаку" та відправив "диск" у порожні ворота. Потім у хаосі біля воріт Кучера шайбу за лінію проштовхнув Бородай.

Утім, "Кременчук" швидко відновив статус-кво. Господарі оформили 3 шайби впродовж якихось трьох із гаком хвилин. Лялька перехопив шайбу в центрі майданчика й від правого борту потужним пострілом у дальній кут вивів кременчуківців вперед.

Добили "щук" Абаджян та Ігнатенко. Перший перехопив невдалу передачу Захарченка від воріт і реалізував вихід 1 в 0. Натомість другий завершив комбінацію партнерів на "п'ятаку" – 6:3 у підсумку.

Лідером хокейного чемпіонату залишився "Дніпро". В активі херсонців 48 очок (21 матч). Київський "Сокіл" набрав на один пункт менше з такою ж кількістю поєдинків, а "Кременчук" – на два (20 матчів). Тріо лідерів 3 лютого зустрінеться з представниками другої трійки команд.