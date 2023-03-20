"Кременчук" – "Сокіл": розклад фінальної серії хокейного чемпіонату України

Фінальна серія розпочнеться двома матчами на кременчуцькій арені "Айсберг". Перший поєдинок запланований на 23 березня.

Друга зустріч претендентів на чемпіонство відбудеться 24 березня знову на Полтавщині. На третій матч серії суперники переїдуть до Києва. Там "Сокіл" прийме "Кременчук" у Палаці спорту 27 березня.

Фінальна серія хокейної першості триватиме до трьох перемог. Якщо в перших трьох матчах жодна з команд не здобуде необхідний результат, то ФХУ запланувала ще два поєдинки – 28 березня у столиці та 31 березня у Кременчуці.

У сезоні 2022/23 вітчизняні гранди 6 разів зустрілися в регулярному чемпіонаті. Беззаперечена перевага на боці кременчукців – 5 перемог. "Сокіл" натомість лише одного разу переграв "Кременчук" на власному льоду завдяки шайбам Благого та Чердака (2:0).