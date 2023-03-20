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"Кременчуг" – "Сокол": расписание финальной серии хоккейного чемпионата Украины

Фото: Финальная серия начнется 23 марта (facebook.com/hcsokil)
Автор: Антон Федорцив

Федерация хоккея Украины определилась с датами решающих поединков 31-го чемпионата Украины. За чемпионский титул поведут борьбу "Кременчуг" и столичный "Сокол".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт организации.

Финальная серия начнется двумя матчами на кременчугской арене "Айсберг". Первый поединок намечен на 23 марта.

Вторая встреча претендентов на чемпионство состоится 24 марта снова в Полтавской области. На третий матч серии соперники переедут в Киев. Там "Сокол" примет "Кременчуг" во Дворце спорта 27 марта.

Финальная серия хоккейного первенства продлится до трех побед. Если в первых трех матчах ни одна из команд не добьется необходимого результата, то ФХУ запланировала еще два поединка – 28 марта в столице и 31 марта в Кременчуге.

В сезоне 2022/23 отечественные гранды 6 раз встретились в регулярном чемпионате. Бесспорное преимущество на стороне кременчужан – 5 побед. В свою очередь "Сокол" только однажды переиграл "Кременчуг" на собственном льду благодаря шайбам Благого и Чердака (2:0).

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