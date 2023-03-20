"Кременчуг" – "Сокол": расписание финальной серии хоккейного чемпионата Украины

Финальная серия начнется двумя матчами на кременчугской арене "Айсберг". Первый поединок намечен на 23 марта.

Вторая встреча претендентов на чемпионство состоится 24 марта снова в Полтавской области. На третий матч серии соперники переедут в Киев. Там "Сокол" примет "Кременчуг" во Дворце спорта 27 марта.

Финальная серия хоккейного первенства продлится до трех побед. Если в первых трех матчах ни одна из команд не добьется необходимого результата, то ФХУ запланировала еще два поединка – 28 марта в столице и 31 марта в Кременчуге.

В сезоне 2022/23 отечественные гранды 6 раз встретились в регулярном чемпионате. Бесспорное преимущество на стороне кременчужан – 5 побед. В свою очередь "Сокол" только однажды переиграл "Кременчуг" на собственном льду благодаря шайбам Благого и Чердака (2:0).