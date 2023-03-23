"Кременчук" в овертаймі дотиснув "Сокіл" на старті фінальної серії хокейної першості

Чемпіонат України, плей-офф, фінал, перший матч

"Кременчук" – "Сокіл" – 5:4 ОТ (1:1, 2:2, 1:1, 1:0)

Шайби: Абаджян, 01:45, Сеник, 34:43, Геворкян, 36:13, Брага, 43:46, Середницький, 62:57 – Чердак, 17:40, 34:53, Янішевський, 28:58, Сисак, 51:49

Господарям льоду вдалося швидко відкрити рахунок. Уже на 2-й хвилині протистояння Абаджян змістився від правого борту та потужним кидком у дальній кут змусив капітулювати Дьяченка. Столичний колектив зумів відігратися під завісу періоду – Чердак влучно пробив після поперечної передачі.

Новий спалах активності стався у середині другої 20-хвилинки. Спершу Янішевський під час більшості "Сокола" прорвався центральною зоною і кинув під стійку воріт "Кременчука". А потім команди обмінялися шайбами впродовж десяти (!) секунд: кременчуківець Сеник виявився найспритнішим на добиванні після кидка Ляльки, а в атаці у відповідь Чердак із правого краю закинув із від'ємного кута.

Утім, піти лідером на другу перерву "Соколу" не судилося. Це Геворкян розкішно поклав шайбу під стійку після передачі від лівого борту. А на початку третього періоду "Кременчук" вийшов вперед – Брага черговим кидком із середньої дистанції відправив "диск" за лінію.

Кияни, однак, не здалися. У середині третього періоду "соколята" скористалися подвійною більшістю. Чинний чемпіон ретельно підготував атаку, на фініші якої Сисак із лівої зони вкидання скористався пасом від ветерана Бабинця. Зрештою, справа дійшла до овертайму.

Регламентом на додатковий період відвели цілих 20 хвилин. Проте, господарі впоралися швидше. Це Середницький фантастично зреагував на рикошет від оборонця і ключкою підправив шайбу з близької відстані – 5:4 у підсумку. Наступний матч зіграють 24 березня.