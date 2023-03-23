"Кременчуг" в овертайме дожал "Сокол" на старте финальной серии хоккейного первенства

Чемпионат Украины, плей-офф, финал, первый матч

"Кременчуг" – "Сокол" – 5:4 ОТ (1:1, 2:2, 1:1, 1:0)

Шайбы: Абаджян, 01:45, Сеник, 34:43, Геворкян, 36:13, Брага, 43:46, Середницкий, 62:57 – Чердак, 17:40, 34:53, Янишевский, 28:58, Сысак, 51:49

Хозяевам льда удалось быстро открыть счет. Уже на 2-й минуте противостояния Абаджян сместился от правого борта и мощным броском в дальний угол заставил капитулировать Дьяченко. Столичный коллектив сумел отыграться под занавес периода – Чердак точно пробил после поперечной передачи.

Новая вспышка активности произошла в середине второй 20-минутки. Сначала Янишевский во время большинства "Сокола" прорвался сквозь центральную зону и бросил под стойку ворот "Кременчуга". А потом команды обменялись шайбами в течение десяти (!) секунд: кременчужанин Сеник оказался самым ловким на добивании после броска Ляльки, а в ответной атаке Чердак с правого края забросил с отрицательного угла.

Впрочем, уйти лидером на второй перерыв "Соколу" было не суждено. Это Геворкян роскошно уложил шайбу под штангу после передачи от левого борта. А в начале третьего периода "Кременчуг" вышел вперед – Брага очередным броском со средней дистанции отправил "диск" за линию.

Киевляне, однако, не сдались. В середине третьего периода "соколята" воспользовались двойным большинством. Действующий чемпион тщательно подготовил атаку, на финише которой Сысак из левой зоны вбрасывания воспользовался прядем от ветерана Бабинца. В конце концов дело дошло до овертайма.

Регламентом на дополнительный период отвели целых 20 минут. Однако хозяева справились быстрее. Это Середницкий фантастически среагировал на рикошет от защитника и клюшкой подправил шайбу с близкого расстояния – 5:4 в итоге. Следующий матч сыграют 24 марта.