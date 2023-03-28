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"Кременчук" із камбеком переграв "Сокіл" і зрівняв рахунок у фіналі хокейної першості

Фото: "Кременчук" загострив до максимуму боротьбу за титул (facebook.com/fhu.com.ua)
Автор: Антон Федорців

Вольовою перемогою "Кременчука" на виїзді завершився четвертий матч фінальної серії чемпіонату України з хокею проти столичного "Сокола".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Чемпіонат України, плей-офф, фінал, четвертий матч

"Сокіл" – "Кременчук" – 2:4 (1:1, 1:0, 0:3)

Шайби: Качан, 10:11, 37:33 – Варава, 10:26, Тимченко, 41:06, 51:13, Матвієнко, 59:58

Запекла боротьба зі стартових хвилин обернулася обмін голами в середині першого періоду. Відкрили рахунок господарі після класної комбінації за участі Толстушка, Бабинця та Качана. Останній опинився у центральній зоні та потужним кидком пробив Кучера.

Кременчукці, однак, незабаром відігралися в більшості – Варава наважився на кидок від синьої лінії та застав зненацька Дьяченка. Утім, Качан зумів вдруге вивести "Сокіл" вперед під завісу другої 20-хвилинки. Цього разу нападник перед воротами отримав передачу Мазура та оформив шайбу низовим кидком.

Проте, "Кременчук" на фінальний період вийшов із наміром відігратися. Гостям пощастило швидко зрівняти рахунок. Це Тимченко після пасу з глибини влаштував сольний прохід і реалізував вихід віч-на-віч із воротарем. А в середині 20-хвилинки юний нападник записав до активу дубль, зігравши на добиванні після кидка Ігнатенка.

В останні хвилини "Сокіл" змушений був піти вперед великими силами. "Кременчук" натомість отримав більше вільного простору, а в останній атаці зусиллями Матвієнка ще й забив у порожні ворота. Тепер серія на вирішальний поєдинок переїде в Кременчук. Матч відбудеться 31 березня.

До слова, раніше збірна України оголосила попередній список хокеїстів на ЧС-2023.

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