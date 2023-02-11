"Кременчук" у битві лідерів хокейного чемпіонату переграв "Сокіл"

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку .

Чемпіонат України, регулярна першість

"Кременчук" – "Сокіл" – 7:4 (2:1, 2:3, 3:0)

Шайби: Лялька, 04:56, 31:58, Абаджян, 10:21, 52:14, Кривошапкін, 26:01, Андрющенко, 53:24 – Говорушко, 10:59, 25:36, Чердак, 22:39, Качан, 32:53

Господарі льоду повели в рахунку вже на 5-й хвилині, коли Лялька результативно зіграв на добиванні. А ще за п'ять хвилин кременчуківці подвоїли перевагу – Абаджян вчасно підставив ключку під кидок від синьої лінії. Та в атаці у відповідь Говорушко на "п'ятаку" замкнув передачу Куцевича.

На старті ж другого періоду "Сокіл" узагалі вирвався вперед. Спершу Чердак у боротьбі з оборонцями класно розвернувся і пробив повз Кучера. А згодом Говорушко в контратаці киян ефектно скористався виходом 1 в 0.

Та "Кременчук" розпочав із центра майданчика та зрівняв рахунок після сольного проходу Кривошапкіна. На льоду розпочалися гойдалки. Лялька оформив дубль, відібравши шайбу біля воріт "Сокола" та перегравши Дьяченка. Столичний гранд організував свою відповідь – Качан відправив шайбу в порожні ворота після видовищної атаки віялом від лівого борту до дальньої стійки.

Третій період став бенефісом "Кременчука". Господарі закинули три шайби. Абаджян і Андрющенко реалізували більшість, а згодом Кругляков довів перевагу команди Олександра Савицького до трьох шайб. Завдяки цьому успіху "Кременчук" обійшов "Сокіл" у турнірній таблиці, набравши 51 очко (22 матчі). Стільки ж набрав херсонський "Дніпро" (22), а кияни мають на пункт менше (23).