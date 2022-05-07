Кременчугский НПЗ после ракетных ударов не возобновит работу до конца года, - глава ОВА

Кременчугский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ), подвергнувшийся российским ракетным ударам 3 и 24 апреля, из-за значительных разрушений скорее всего не сможет возобновить производство до конца 2022 года, заявил начальник Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местное издание " Полтавщина ".

"То количество ракет, которое ударило по НПЗ, говорит о том, что он в ближайшее время работать не будет. Я так понимаю, что в этом году его не смогут восстановить", - заявил чиновник на пресс-конференции.

Он отметил, что в настоящее время первоочередной задачей является возобновление работы Кременчугской ТЭЦ, которая также получила разрушения из-за вражеских обстрелов.

"Потому что, будем честно говорить, если НПЗ не будет работать, то все равно есть, где взять топливо. Из-за границы могут привезти. А вот что касается отопления, то это действительно нужно решать в первую очередь", - подчеркивает чиновник.

Лунин добавил, что хотя НПЗ не работает, сотрудники завода продолжают получать зарплату, так как задействованы в разборке завалов и ремонте.

Глава ОВА не уточнил, какая сумма потребуется на восстановление Кременчугского НПЗ, так как это частное предприятие, руководство которого будет само определять путь восстановления.