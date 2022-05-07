ru ua
Сб, 07 мая News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Кременчугский НПЗ после ракетных ударов не возобновит работу до конца года, - глава ОВА

Новина українською →
Кременчуг, Суббота 07 мая 2022 05:26
Кременчугский НПЗ после ракетных ударов не возобновит работу до конца года, - глава ОВА Фото: Кременчугский НПЗ (adm-pl.gov.ua)
Автор: Владимир Костырин

Кременчугский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ), подвергнувшийся российским ракетным ударам 3 и 24 апреля, из-за значительных разрушений скорее всего не сможет возобновить производство до конца 2022 года, заявил начальник Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местное издание "Полтавщина".

"То количество ракет, которое ударило по НПЗ, говорит о том, что он в ближайшее время работать не будет. Я так понимаю, что в этом году его не смогут восстановить", - заявил чиновник на пресс-конференции.

Он отметил, что в настоящее время первоочередной задачей является возобновление работы Кременчугской ТЭЦ, которая также получила разрушения из-за вражеских обстрелов.

"Потому что, будем честно говорить, если НПЗ не будет работать, то все равно есть, где взять топливо. Из-за границы могут привезти. А вот что касается отопления, то это действительно нужно решать в первую очередь", - подчеркивает чиновник.

Лунин добавил, что хотя НПЗ не работает, сотрудники завода продолжают получать зарплату, так как задействованы в разборке завалов и ремонте.

Глава ОВА не уточнил, какая сумма потребуется на восстановление Кременчугского НПЗ, так как это частное предприятие, руководство которого будет само определять путь восстановления.

Ранее сообщалось, что Кабмин выделил операторам рынка 70 тысяч тонн бензина и около 40 тысяч тонн дизельного топлива для уменьшения дефицита, спровоцированного уничтожением войсками РФ мощностей Кременчугского НПЗ и ряда нефтебаз.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Полтавская область Кременчугский НПЗ Война России против Украины
NEWS
Россия не собирается прекращать войну, - Зеленский
Россия не собирается прекращать войну, - Зеленский
DAILY
Андрей Ермак: Мы нашей независимостью, суверенитетом и территориями не торгуем
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Андрей Ермак: Мы нашей независимостью, суверенитетом и территориями не торгуем