Кременчуцький НПЗ після ракетних ударів не відновить роботу до кінця року, - глава ОВА

Кременчуцький нафтопереробний завод (НПЗ), що піддався російським ракетним ударам 3 і 24 квітня, через значні руйнування швидше за все не зможе відновити виробництво до кінця 2022 року, заявив начальник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеве видання " Полтавщина ".

"Та кількість ракет, яка вдарила по НПЗ, говорить про те, що він найближчим часом працювати не буде. Я так розумію, що цього року його не зможуть відновити", - заявив чиновник на прес-конференції.

Він зазначив, що в цей час першочерговим завданням є відновлення роботи Кременчуцької ТЕЦ, яка також отримала руйнування через ворожі обстріли.

"Тому що, будемо чесно говорити, якщо НПЗ не буде працювати, то все одно є, де взяти паливо. З-за кордону можуть привезти. А ось що стосується опалення, то це дійсно потрібно вирішувати в першу чергу", - наголошує чиновник.

Лунін додав, що хоча НПЗ не працює, співробітники заводу продовжують отримувати зарплату, оскільки задіяні в розбиранні завалів і ремонті.

Глава ОВА не уточнив, яка сума буде потрібна на відновлення Кременчуцького НПЗ, оскільки це приватне підприємство, керівництво якого буде саме визначати шлях відновлення.