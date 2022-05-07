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Кременчуцький НПЗ після ракетних ударів не відновить роботу до кінця року, - глава ОВА

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Кременчук, Субота 07 травня 2022 05:26
Кременчуцький НПЗ після ракетних ударів не відновить роботу до кінця року, - глава ОВА Фото: Кременчуцький НПЗ (adm-pl.gov.ua)
Автор: Володимир Костирін

Кременчуцький нафтопереробний завод (НПЗ), що піддався російським ракетним ударам 3 і 24 квітня, через значні руйнування швидше за все не зможе відновити виробництво до кінця 2022 року, заявив начальник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеве видання "Полтавщина".

"Та кількість ракет, яка вдарила по НПЗ, говорить про те, що він найближчим часом працювати не буде. Я так розумію, що цього року його не зможуть відновити", - заявив чиновник на прес-конференції.

Він зазначив, що в цей час першочерговим завданням є відновлення роботи Кременчуцької ТЕЦ, яка також отримала руйнування через ворожі обстріли.

"Тому що, будемо чесно говорити, якщо НПЗ не буде працювати, то все одно є, де взяти паливо. З-за кордону можуть привезти. А ось що стосується опалення, то це дійсно потрібно вирішувати в першу чергу", - наголошує чиновник.

Лунін додав, що хоча НПЗ не працює, співробітники заводу продовжують отримувати зарплату, оскільки задіяні в розбиранні завалів і ремонті.

Глава ОВА не уточнив, яка сума буде потрібна на відновлення Кременчуцького НПЗ, оскільки це приватне підприємство, керівництво якого буде саме визначати шлях відновлення.

Раніше повідомлялося, що Кабмін виділив операторам ринку 70 тисяч тонн бензину і близько 40 тисяч тонн дизельного палива для зменшення дефіциту, спровокованого знищенням військами РФ потужностей Кременчуцького НПЗ і ряду нафтобаз.

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Полтавская область Кременчуцький НПЗ Війна Росії проти України
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