В Кременчуге под завалами ТЦ выявили еще шесть фрагментов тел

В Кременчуге при разборе завалов торгового центра, по которому был совершен ракетный удар, выявили еще 6 фрагментов тел. Всего с начала работ обнаружено 28 фрагментов тел.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение ГСЧС в Facebook .

Фото: аварийно-спасательные работы на территории ТРЦ в Кременчуге (facebook.com/MNS.GOV.UA)

В результате ракетного удара погибли 19 человек. При этом пострадали 62 человека, из которых 26 госпитализировали.

Напомним, что Россия 27 июня нанесла ракетный удар по торговому центру "Амстор" в Кременчуге. Оккупанты выпустили 10 ракет.

Позже стало известно, что во время российской атаки в помещении ТРЦ находились около тысячи мирных граждан.

Как сообщалось, правоохранители планируют выяснить, почему торговый центр в Кременчуге не был эвакуирован во время воздушной тревоги.