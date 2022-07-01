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В Кременчуге под завалами ТЦ выявили еще шесть фрагментов тел

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Кременчуг, Пятница 01 июля 2022 09:51
В Кременчуге под завалами ТЦ выявили еще шесть фрагментов тел Фото: В Кременчуге под завалами ТЦ выявили еще шесть фрагментов тел (facebook.com/MNS.GOV.UA)
Автор: Валерия Полищук

В Кременчуге при разборе завалов торгового центра, по которому был совершен ракетный удар, выявили еще 6 фрагментов тел. Всего с начала работ обнаружено 28 фрагментов тел.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение ГСЧС в Facebook.

В результате ракетного удара погибли 19 человек. При этом пострадали 62 человека, из которых 26 госпитализировали.

Фото: аварийно-спасательные работы на территории ТРЦ в Кременчуге (facebook.com/MNS.GOV.UA)

Напомним, что Россия 27 июня нанесла ракетный удар по торговому центру "Амстор" в Кременчуге. Оккупанты выпустили 10 ракет.

Позже стало известно, что во время российской атаки в помещении ТРЦ находились около тысячи мирных граждан.

Как сообщалось, правоохранители планируют выяснить, почему торговый центр в Кременчуге не был эвакуирован во время воздушной тревоги.

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