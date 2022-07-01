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У Кременчуці під завалами ТЦ виявили ще шість фрагментів тіл

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Кременчук, П'ятниця 01 липня 2022 09:51
У Кременчуці під завалами ТЦ виявили ще шість фрагментів тіл Фото: у Кременчуці під завалами ТЦ виявили ще шість фрагментів тіл (facebook.com/MNS.GOV.UA)
Автор: Валерія Поліщук

У Кременчуці при розборі завалів торгового центру, по якому був здійснений ракетний удар, виявили ще 6 фрагментів тел. всього з початку робіт виявлено 28 фрагментів тел.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення ДСНС у Facebook.

В результаті ракетного удару загинули 19 осіб. При цьому постраждали 62 людини, з яких 26 госпіталізували.

Фото: аварійно-рятувальні роботи на території ТРЦ в Кременчуці (facebook.com/MNS.GOV.UA)

Нагадаємо, що Росія 27 червня завдала ракетного удару по торговому центру"Амстор" у Кременчуці. Окупанти випустили 10 ракет.

Пізніше стало відомо, що під час російської атаки у приміщенні ТРЦ перебували близько тисячі мирних громадян.

Як повідомлялося, правоохоронці планують з'ясувати, чому торговий центр у Кременчуці не був евакуйований під час повітряної тривоги.

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