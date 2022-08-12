В Кременчуге прогремел взрыв: названа причина

В городе Кременчуг Полтавской области сегодня, 12 августа, прогремел мощный взрыв. Он не связан с ракетным ударом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра города Виталия Малецкого в Facebook.
Он объяснил, что в городе уничтожали остатки ракет, поэтому жители Кременчуга слышали соответствующие звуки.
"Много кременчужан около 17:30 слышали звук взрыва. Это проводилась ликвидация остатков ранее сбитых ракет", - объяснил он.
Он призвал сохранять спокойствие, а также не игнорировать сигналы воздушной тревоги.
Напомним, что ранее жителей Полтавской области предупреждали, что в регионе проведут учения 12 августа. Поэтому жители будут слышать звуки выстрелов.
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