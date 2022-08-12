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У Кременчуці пролунав вибух: названа причина

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Кременчук, П'ятниця 12 серпня 2022 18:26
У Кременчуці пролунав вибух: названа причина Фото: сьогодні у Кременчуці пролунав вибух (facebook com pvp poltava)
Автор: Наталія Юрченко

У місті Кременчук Полтавської області сьогодні, 12 серпня, пролунав потужний вибух. Він не пов'язаний з ракетним ударом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера міста Віталія Малецького у Facebook.

Він пояснив, що у місті знешкоджували залишки ракет, тому жителі Кременчука чули відповідні звуки.

"Багато кременчужан близько 17:30 чули звук вибуху. Це проводилася ліквідація залишків раніше збитих ракет", - пояснив він.

Він закликав зберігати спокій, а також не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

Нагадаємо, що раніше жителів Полтавської області попереджали, що в регіоні проведуть навчання 12 серпня. Тому мешканці чутимуть звуки пострілів.

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Вибух Кременчук
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