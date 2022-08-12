У Кременчуці пролунав вибух: названа причина

Фото: сьогодні у Кременчуці пролунав вибух (facebook com pvp poltava)

У місті Кременчук Полтавської області сьогодні, 12 серпня, пролунав потужний вибух. Він не пов'язаний з ракетним ударом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера міста Віталія Малецького у Facebook.

Він пояснив, що у місті знешкоджували залишки ракет, тому жителі Кременчука чули відповідні звуки. "Багато кременчужан близько 17:30 чули звук вибуху. Це проводилася ліквідація залишків раніше збитих ракет", - пояснив він. Він закликав зберігати спокій, а також не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.