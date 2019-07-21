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В Кременчуге автомобиль врезался в бетонную опору, есть жертвы

Новости » Происшествия    21.07.2019 - 12:28
В Кременчуге автомобиль врезался в бетонную опору, есть жертвы
Фото: на месте ДТП в Кременчуге (pl.npu.gov.ua)

В результате ДТП погибли 3 человека

Ночью воскресенья, 21 июля, в Кременчуге в результате дорожно-транспортного происшествия на проспекте Свободы погибли 3 человека. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Полтавской области.

Как сообщается, около 00:15 в районе остановки "Аптека" легковой автомобиль "ВАЗ-2170" врезался в железо-бетонную опору. В результате инцидента погибли три человека, которые находились в автомобиле.

Отмечается, что двое мужчин и женщина, находившиеся в автомобиле, скончались на месте происшествия.

Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.

 

Напомним, ранее сообщалось, что в городе Желтые Воды в Днепропетровской области легковой автомобиль столкнулся с деревом. В результате инцидента погибли 2 человека, еще четверо - пострадали. Пострадавшие были госпитализированы, они находятся в тяжелом состоянии.

РБК-Украина писало, что в Николаевской области в результате дорожно-транспортного происшествия с участием автобуса погибли 2 ребенка. По данным спасателей, на автодороге произошло столкновение автомобиля Citroen Berlingo и пассажирского автобуса Neoplan ВХ. Водитель автобуса погиб на месте происшествия.

Кроме того, в четверг, 18 июля, на трассе Одесса-Рени столкнулись автомобиль и грузовик, в результате чего погибли четверо людей. Среди погибших есть ребенок.

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