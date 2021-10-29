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В "Кредобанке" рассказали, что такое правильная платежная карта

Новина українською →
Киев, Пятница 29 октября 2021 11:13 promo
В "Кредобанке" рассказали, что такое правильная платежная карта Фото: в "Кредобанке" рассказали, что такое правильная платежная карта (пресс-служба)
Автор: Илона Свиридова

О преимуществах платежных банковских карт хорошо знает каждый - без них получение зарплаты и расчеты в торговых точках были бы намного сложнее. Однако довольны ли вы на все 100% той картой, которая сейчас лежит в вашем кошельке или кармане?

Опросы показывают, что многие пользователи до сих пор не нашли свою "идеальную" карточку. Кредобанк, представляющий в Украине крупнейший польский банк PKO, учел запросы украинских потребителей и предложил новую универсальную дебетовую карту с многообещающим названием - "Правильная карта".

Платежная карта от Кредобанка — для кого предложение?

Правильная карта от Кредобанка может использоваться как зарплатная карта, а также для получения стипендии, пенсии и любых других социальных выплат. Ее можно оформить с 14-летнего возраста - сразу после получения паспорта.

В чем особенности и преимущества новой платежной карты?

  • Оформление и обслуживание Правильной карты полностью бесплатны. Абонентская плата отсутствует.
  • Вертикальный дизайн карты позволяет легко сориентироваться, как правильно вставить ее в банкомат или терминал.
  • Пополнение (с карты, со счета, в кассах Кредобанка) и снятие наличных в любых банкоматах в Украине - бесплатное.
  • Помимо гривневого счета, каждый клиент получает в свое распоряжение три валютных (USD, EUR, PLN). Гривневая и одна валютная карта (на выбор получателя - например, в польских злотых) выдаются бесплатно. Если нужны другие карты, например долларовая, ее можно дозаказать. Стоимость дополнительной карты 100 грн.
  • Клиенты Кредобанка могут свободно получать переводы и обменивать валюту - в любое время, без комиссий за конвертацию, без походов в отделение или в обменник, в режиме онлайн.
  • Правильная карта - это карта иностранного банка в Украине, а именно польского банка PKO Bank Polskі SA. Поэтому, имея на руках платежную гривневую карту или валютную с польскими злотыми, можно снимать деньги в Польше без комиссии, во всех банкоматах сети PKO.
  • Одновременно с текущим гривневым счетом банк открывает сберегательный счет "Кишеня", по которому ежемесячно начисляется 6% годовых - отличная возможность зарабатывать на собственных сбережениях.
  • Всем, кто оформит дебетовую карту, Кредобанк гарантирует бонус в размере 1000 грн. Условия простые: в течение 6 месяцев пополняйте счет на сумму от 6000 грн и рассчитывайтесь картой на сумму от 3000 грн ежемесячно. Через 3 месяца банк начислит первые 500 грн, еще через 3 - снова 500 грн.
  • После 3 месяцев использования Правильной картой банк предоставляет персональный кредитный лимит.

Как и где получить Правильную карту?

Заказать платежную карту можно онлайн - через сайт pravylna.kredobank.com.ua. Оставьте электронную заявку и дождитесь звонка от менеджера. Вам предложат выбрать тип карты (VISA, Mastercard), валюту второй карты, а также время и место выдачи.

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