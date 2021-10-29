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У "Кредобанку" розповіли, що таке правильна платіжна картка

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Київ, П'ятниця 29 жовтня 2021 11:13 promo
У "Кредобанку" розповіли, що таке правильна платіжна картка Фото: у "Кредобанку" розповіли, що таке правильна платіжна картка (прес-служба)
Автор: Ілона Свиридова

Про переваги платіжних банківських карток добре знає кожен - без них одержання зарплати й розрахунки в торговельних точках були б набагато складнішими. Однак чи задоволені ви на всі 100% тією карткою, яка зараз лежить у вашому гаманці або кишені?

Опитування показують, що багато користувачів досі не знайшли свою «ідеальну» картку. Кредобанк, який представляє в Україні найбільший польський банк PKO, врахував запити українських споживачів і запропонував нову універсальну дебетову картку з промовистою назвою - "Правильна картка".

Платіжна картка від Кредобанку — для кого пропозиція?

Правильна картка від Кредобанку може використовуватися як зарплатна картка, а також для одержання стипендії, пенсії та будь-яких інших соціальних виплат. Її можна оформити з 14-річного віку - одразу після отримання паспорта.

У чому особливості й переваги нової платіжної картки?

  • Оформлення та обслуговування Правильної картки повністю безкоштовні. Щомісячна плата відсутня навіть якщо нею не користуватись.
  • Вертикальний дизайн картки дає можливість легко зорієнтуватися, як правильно вставити її в банкомат або термінал.
  • Поповнення (з картки, з рахунку, у касах Кредобанку) і зняття готівки в будь-яких банкоматах в Україні - безкоштовне.
  • Крім гривневого рахунку, кожен клієнт одержує у своє розпорядження три валютні (USD, EUR, PLN). Гривнева й одна валютна картка (на вибір одержувача - наприклад, у польських злотих) видаються безкоштовно. Якщо потрібні інші картки, наприклад доларова, її можна дозамовити. Вартість додаткової картки - 100 грн.
  • Клієнти Кредобанку можуть вільно отримувати перекази та обмінювати валюту - у будь-який час, без комісій за конвертацію, без походів у відділення або в обмінник, у режимі онлайн.
  • Правильна картка - це картка іноземного банку в Україні, а саме польського банку PKO Bank Polskі SA. Тому, маючи на руках платіжну гривневу чи валютну картку з польськими злотими, можна знімати гроші в Польщі без комісії, у всіх банкоматах мережі PKO.
  • Одночасно з поточним гривневим рахунком банк відкриває ощадний рахунок "Кишеня", за яким щомісяця нараховується 6% річних на залишок - чудова можливість заробляти на власних заощадженнях.
  • Усім, хто оформить дебетову картку, Кредобанк гарантує бонус у розмірі 1000 грн. Умови прості: протягом 6 місяців поповнюйте рахунок на суму від 6000 грн і розраховуйтеся карткою на суму від 3000 грн щомісяця. Через 3 місяці банк нарахує перші 500 грн, ще через 3 - знову 500 грн.
  • Після 3 місяців використання Правильної картки банк надає персональний кредитний ліміт.

Як і де одержати Правильну картку?

Замовити платіжну карту можна онлайн - через сайт pravylna.kredobank.com.ua. Залиште електронну заявку й дочекайтеся дзвінка від менеджера. Вам запропонують вибрати тип картки (VISA, Mastercard), валюту другої карти, а також час і місце видачі.

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