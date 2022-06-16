Кредиты за уничтоженное во время войны имущество будут списаны: комитет ВР поддержал проект
Комитет Верховной рады по вопросам финансов поддержал законопроект о списании долгов по кредитам за уничтоженное во время войны имущество. Комитет будет рекомендовать парламенту одобрить правительственный проект в первом чтении.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на народного депутата Ярослава Железняка в Telegram.
Законопроектом предполагается два механизма - заморозка до получения компенсации и списание.
Заморозка кредита
Согласно проекту, физлица-заемщики при наличии подтверждающих документов могут получить от кредитора приостановку платежей по кредиту.
Это касается кредитов на движимое/недвижимое имущество, которое из-за войны:
- а) оказалось на временно оккупированной территории или на территории активных боевых действий
- б) повреждено или уничтожено в результате военных действий,
Замораживание кредита (выплата основной суммы кредита, процентов, комиссий и других платежей) для заемщиков происходит до момента получения заемщиком государственной компенсации за имущество.
Списание (прощение) кредита
На списание задолженности имеют право заемщики, у которых:
- - общая площадь уничтоженного имущества, на которое взят кредит, не превышает для квартиры 140 кв м, для жилого дома - 250 кв м, и которое является единственным местом жительства семьи заемщика, или уничтожен единственный автомобиль, рабочий объем двигателя которого не превышает 2500 см;
- - по состоянию на 23 февраля 2022 года отсутствует просроченная задолженность по такому договору;
- - целью получения кредита согласно договора является приобретение, реконструкция или строительство такого недвижимого имущества или приобретение такого автомобиля.
- Кредитор в таком случае получает право на компенсацию от государства.
Напомним, в Верховной раде согласовали законопроект о списании долгов за имущество граждан, уничтоженное во время войны. Документ одобрили премьер-министр Денис Шмыгаль и глава НБУ Кирилл Шевченко.
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