ru ua
Чт, 16 июня News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Кредиты за уничтоженное во время войны имущество будут списаны: комитет ВР поддержал проект

Новина українською →
Украина, Четверг 16 июня 2022 13:38
Кредиты за уничтоженное во время войны имущество будут списаны: комитет ВР поддержал проект Фото: кредиты за уничтоженное во время войны имущество спишут (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Комитет Верховной рады по вопросам финансов поддержал законопроект о списании долгов по кредитам за уничтоженное во время войны имущество. Комитет будет рекомендовать парламенту одобрить правительственный проект в первом чтении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на народного депутата Ярослава Железняка в Telegram.

Законопроектом предполагается два механизма - заморозка до получения компенсации и списание.

Заморозка кредита

Согласно проекту, физлица-заемщики при наличии подтверждающих документов могут получить от кредитора приостановку платежей по кредиту.

Это касается кредитов на движимое/недвижимое имущество, которое из-за войны:

  • а) оказалось на временно оккупированной территории или на территории активных боевых действий
  • б) повреждено или уничтожено в результате военных действий,

Замораживание кредита (выплата основной суммы кредита, процентов, комиссий и других платежей) для заемщиков происходит до момента получения заемщиком государственной компенсации за имущество.

Списание (прощение) кредита

На списание задолженности имеют право заемщики, у которых:

  • - общая площадь уничтоженного имущества, на которое взят кредит, не превышает для квартиры 140 кв м, для жилого дома - 250 кв м, и которое является единственным местом жительства семьи заемщика, или уничтожен единственный автомобиль, рабочий объем двигателя которого не превышает 2500 см;
  • - по состоянию на 23 февраля 2022 года отсутствует просроченная задолженность по такому договору;
  • - целью получения кредита согласно договора является приобретение, реконструкция или строительство такого недвижимого имущества или приобретение такого автомобиля.
  • Кредитор в таком случае получает право на компенсацию от государства.

Напомним, в Верховной раде согласовали законопроект о списании долгов за имущество граждан, уничтоженное во время войны. Документ одобрили премьер-министр Денис Шмыгаль и глава НБУ Кирилл Шевченко.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Верховная рада
NEWS
Макрон, Шольц и Драги приехали в Украину: что известно
Макрон, Шольц и Драги приехали в Украину: что известно
DAILY
Тарас Чмут: Без западного оружия война для Украины уже была бы закончена
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Тарас Чмут: Без западного оружия война для Украины уже была бы закончена