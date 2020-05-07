Кредиты доверия: что мешает бизнесу получать льготные займы за счет государства

В Украине со следующей недели постепенно начнут снимать карантин. Но его последствия для экономики будут ощутимы еще не один месяц.

Критики и оппоненты власти указывают на то, что ни премьер-министр Денис Шмыгаль, ни президент Владимир Зеленский пока так и не представили внятный план, как государство планирует выходить из этого кризиса.

Тогда как инициативы о масштабном строительстве дорог и льготном кредитовании малого бизнеса многие ставят под сомнение. Но в Кабмине, похоже, пока придерживаются именно этой концепции.

Чтобы экономика росла на 8-9%, годовой объем кредитования должен быть хотя бы на уровне 400 млрд гривен, заявил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко. По его словам, сейчас правительство ведет переговоры с некими международными партнерами о создании спецфонда, который наполовину профинансирует государство.

От 0 до 9%

Еще до введения карантина в Украине запустили госпрограмму "Доступные кредиты 5-7-9". Изначально планировалось, что по ней можно будет получить до 3 млн гривен на 5 лет по ставке 5%, если годовой доход претендента на кредит не превышает 50 млн гривен, и при условии создания новых рабочих мест. Без новых рабочих мест при таком же доходе предлагалась ставка 7%, а при доходе от 50 до 100 млн гривен – 9%.

В правительстве прописали перечень инвестиционных целей, на которые бизнес может потратить льготный кредит. А сам предприниматель должен профинансировать не менее 20% проекта, на который ему нужны деньги.

Госбанки начали первыми работать с программой "5-7-9". К концу апреля Фонд развития предпринимательства одобрил 17 заявок банков, которые изъявили желание приобщиться к программе, из них 4 – государственные банки, рассказала РБК-Украина исполнительный директор Независимой ассоциации банков Украины (НАБУ) Елена Коробкова.

Пробуксовка программы, по ее мнению, вызвана не отсутствием интереса со стороны банков, а тем, что почти сразу после запуска льготных кредитов к Украине добралась пандемия коронавируса и начался карантин.

"Программу переписывали уже дважды, и последние изменения были внесены 29 апреля. А каждое существенное изменение условий требует переподписания договоров между Фондом и банками-партнерами. Сейчас процесс подписания (и переподписания) этих договоров еще не завершен", – пояснила Коробкова.

После введения карантина власти предложили бизнесу рефинансировать ранее полученные кредиты по ставке 0%. Эта опция будет доступна лишь до конца марта 2021 года. Сумма кредита в данном случае может быть любой, но компенсация по процентам не может превысить 200 тысяч евро.

И что важно: претендент на рефинансирование должен сохранить не менее 60% зарплатного фонда и как минимум 80% сотрудников, которые работали у него к 1 марта, то есть до введения карантина.

На эту программу, по словам Игоря Петрашко, у правительства есть 35 млрд гривен. Еще до 30 млрд гривен могут выделить на программу "Новые деньги": кредит будет выдаваться под 3% сроком до двух лет. Эти средства бизнес сможет потратить на зарплаты, коммунальные услуги, налоги.

Новая программа, как пояснил министр, будет направлена исключительно на микро- и малые предприятия с годовым оборотом до 10 млн евро. Она также предполагает сохранение рабочих мест.

"Разница между тремя процентами и ставкой, которая будет определена банками на основе рефинансирования Нацбанка, будет компенсироваться государством. Это подобно программе "5-7-9". Но она будет касаться только новых средств", – сказал во вторник глава Минэкономики.

Исключить ненадежных

В госбанках уверяют, что спрос бизнеса на дешевые кредиты есть, но пока этот процесс сложно назвать массовым. В Ощадбанке рассказали РБК-Украина, что за три месяца с начала действия программы "Доступные кредиты 5-7-9" у них выдали около 140 кредитов на сумму свыше 87 млн гривен. Средняя сумма кредита составляет 640-670 тысяч гривен, а срок – от 3 до 5 лет.

"Спрос на программу высокий. Ключевой момент для удовлетворения заявки на кредит – она должна соответствовать условиям программы. Предприниматели должны предоставить качественные кредитные заявки, свои бизнес-планы и идеи для их реализации", – отметили изданию в пресс-службе госбанка.

То, что спрос на кредиты высокий, подтверждает руководитель направления малого и среднего бизнеса ПриватБанка Сергей Клюев. По его словам, с февраля банк получил более 5 тысяч согласий от клиентов на рассмотрение заявок.

"Однако из-за того, что программа касалась только инвестиционных проектов (покупка основных средств) и работает только с залогом – из этого количества согласий только 1160 клиентов пока предоставили полные пакеты документов по кредитам", – отметил Клюев.

Программа "5-7-9" построена, в первую очередь, как программа стимулирования предпринимательства, но не сжигание денег, говорит финансовый аналитик группы ICU Михаил Демкив.

"Перед банками стоит вопрос выдачи кредитов тем заемщикам, которые потом способны их вернуть. А бюджет лишь компенсирует разницу в ставке. Кредитование неперспективных проектов могло бы в разы увеличить объемы выдачи таких займов, но прилетело бы потом бумерангом на плечи налогоплательщиков в виде убытков для государственных банков", – разъясняет эксперт.

Кто и за что платит

Кредитные ставки по госпрограмме для клиентов в разы ниже рыночных. Если же не учитывать компенсацию, которую банки получают от государства, ставки приближены к тем, которые установлены в банках по другим кредитным продуктам для МСБ.

"Конечно, ставка для клиента ниже рынка, что увеличивает его заинтересованность в получении дополнительных ресурсов для масштабирования своего бизнеса, однако общая доходность по кредиту для банка находится в пределах рынка, до рыночной стоимости доводит компенсация", – пояснили в Ощадбанке.

Как рассказал Сергей Клюев, на старте программы ставки по ней были значительно меньше, чем стандартные ставки банка (19% годовых).

"Но с тех пор банк существенно снизил ставки, и текущая стандартная ставка для инвестиционных залоговых кредитов в 16% годовых сейчас находится примерно на одном уровне со ставкой по программе (UIRD на 3 месяца (Украинский индекс ставок по депозитам физических лиц, - ред.) + 3.5% годовых + 1% комиссии)", – добавил эксперт ПриватБанка.

В Ощадбанке в свою очередь уточнили, что у них средняя ставка по кредитам МСБ в 2020 году составляет 15-16%.

Кредиты госбанки выдают за счет своих средств, государство компенсирует только разницу между ставками. И, учитывая нынешний уровень одобрения заявок, проблем с ресурсом в банках не ожидают.

"В ПриватБанке клиенты МСБ держат более 30 миллиардов гривен на текущих счетах и ​​депозитах, а кредитный портфель МСБ составляет пока около 10 миллиардов гривен, поэтому с ресурсами для кредитования в банке проблем никаких нет", – отметил Сергей Клюев.

Непреодолимые барьеры

Государственные программы поддержки позволяют бизнесу получать дешевые кредиты уже сейчас, но, чтобы ими воспользоваться, бизнес должен быть прозрачным и понятным для кредитующего банка, говорит Елена Коробкова. По ее словам, высокий, а часто неопределенный кредитный риск – основное препятствие для развития кредитования малого и среднего бизнеса в Украине.

"Перед выдачей кредита банк должен разобраться в бизнесе своего клиента и понять, будет ли он приносить достаточно дохода для погашения кредита с процентами. Если бизнес ведется с прицелом на минимизацию налогов и официальная отчетность не отражает реальную картину, банк не может принять обоснованное положительное решение и отказывает в кредите", – комментирует исполнительный директор НАБУ.

Неформальная экономика – пока непреодолимое препятствие, сдерживающее активное кредитование малого бизнеса. Значительная часть страны, от обычного гражданина до крупной компании, не может показать все свои доходы, которые получает наличными, подтверждает Михаил Демкив из ICU. Поэтому, по его словам, для банков этих доходов не существует. "Словам о "на самом деле бизнес приносит больше" рациональные банкиры верить не станут", – уверен Демкив.

В Союзе украинских предпринимателей (СУП), опросив бизнес, выяснили, что больше всего вопросов к госпрограмме кредитования вызывают требования к залогам. Но, по словам Елены Коробковой, иногда проблема даже не в качестве залога, а в отсутствии любого обеспечения. Ведь банк, как пояснила Коробкова, может рассматривать залог не как источник погашения кредита, а как стимул для заемщика к выполнению своих обязательств.

"На самом деле, фактор залога вторичен. Цель банка – получить возврат кредита и проценты по нему, продажа залога часто не возмещает всех потерь в случае проблем. Хороших, проверенных клиентов банки могут кредитовать и без залога", – уточнила она.

Высокие ставки мешают долгосрочному кредитованию. Но при высоком кредитном риске возможности снижения ставок ограничены, говорит Коробкова. К слову, как следует из отчета НБУ по итогу опроса банков, в конце марта финучреждения увеличили оценку уровня всех рисков, и больше всего вырос как раз кредитный риск.

Банки ужесточали условия для выдачи займов и планируют это делать дальше, следует из упомянутого отчета, опубликованного НБУ в конце апреля. Если говорить о займах для бизнеса, то пересмотр кредитных стандартов связан с негативными курсовыми и инфляционными ожиданиями, а также с "пессимизмом по поводу дальнейшего развертывания экономической активности", указывают в Нацбанке.

Банкиры, опрошенные НБУ, также указали, что спрос на кредиты в начале года замедлился, особенно в сегменте долгосрочных и валютных кредитов. При этом спрос на краткосрочный займы медленно, но все же рос. Интересно, что среди факторов спроса уменьшилось влияние процентных ставок. Взамен запрос на реструктуризацию долга достиг максимума с третьего квартала 2017 года, отметили в НБУ.

Именно этот фактор и необходимость в пополнении оборотных средств является определяющим для кредитного спроса больших предприятий. Тогда как в сегменте МСБ, как выяснили в Нацбанке, наблюдается снижение спроса на кредиты для пополнения оборотного капитала и капитальных инвестиций.