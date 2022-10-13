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Кредитування "до зарплати": у НБУ назвали середній розмір позики

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Україна, Четвер 13 жовтня 2022 09:38
Кредитування "до зарплати": у НБУ назвали середній розмір позики Фото: кредит до зарплати онлайн дають на суму 2,7 тис. гривень (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Війна негативно позначилася на ринку кредитування "до зарплати" фінансовими компаніями або мікрокредитування. Середній розмір позики онлайн суттєво скоротився.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НБУ.

Падіння обсягів дистанційного кредитування

Як зазначили в прес-службі, ураховуючи, що значна кількість позичальників перебуває за кордоном, виникла потреба додаткової оцінки кредитного ризику позичальника.

Якщо минулого року 85% кредитів видавались онлайн, то зараз - 70%. Також скорочується середній розмір кредиту, виданого онлайн, із 4,2 тис. гривень торік до 2,7 тис. гривень нині.

Водночас у офлайн-кредитуванні середня сума виданого кредиту зросла. Якщо в минулому році середній кредит становив 6,4 тис. гривень, то зараз - 9,9 тис. гривень.

Збільшення концентрації ринку

Послуги з мікрокредитування сьогодні надають 89 фінансових компаній, водночас 91% ринку припадає на 20 найбільших. Раніше топ-20 покривали 82-84% ринку.

Загальне скорочення ринку

Якщо раніше серед фінансових компаній, які мали ліцензії на кредитування, лише 24% надавали послуги фізичним особам, то сьогодні цей показник скоротився до 12%.

"Проте, незважаючи на ці негативні тенденції, ринок мікрокредитування зберігає значний потенціал росту та надію на швидке відновлення. Вже зараз деякі компанії розширюють джерела фондування для задоволення існуючого попиту на мікрокредити та пристосовують операційні процеси до умов затяжної війни", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, середні відсоткові ставки за новими кредитами банків для населення у вересні 2022 року зросли у гривні зросли на 13,0 в.п. до 36,1% річних.

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