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Кредитование "до зарплаты": в НБУ назвали средний размер ссуды

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Украина, Четверг 13 октября 2022 09:38
Кредитование "до зарплаты": в НБУ назвали средний размер ссуды Фото: кредит к зарплате онлайн дают на сумму 2,7 тыс. гривен (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Война отрицательно сказалась на рынке кредитования "до зарплаты" финансовыми компаниями или микрокредитования. Средний размер ссуды онлайн существенно сократился.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ .

Падение объемов дистанционного кредитования

Как отметили в пресс-службе, учитывая, что значительное количество заемщиков находится за границей, возникла необходимость дополнительной оценки кредитного риска заемщика.

Если в прошлом году 85% кредитов выдавались онлайн, то сейчас - 70%. Также сокращается средний размер кредита, выданного онлайн, с 4,2 тыс. гривен в прошлом году до 2,7 тыс. гривен.

В то же время, в офлайн-кредитовании средняя сумма выданного кредита возросла. Если в прошлом году средний кредит составил 6,4 тыс. гривен, то сейчас - 9,9 тыс. гривен.

Увеличение концентрации рынка

Услуги по микрокредитованию сегодня предоставляют 89 финансовых компаний, в то же время 91% рынка приходится на 20 крупнейших. Ранее топ-20 покрывали 82-84% рынка.

Общее сокращение рынка

Если раньше среди финансовых компаний, которые имели лицензии на кредитование, только 24% оказывали услуги физическим лицам, то сегодня этот показатель сократился до 12%.

"Однако, несмотря на эти негативные тенденции, рынок микрокредитования сохраняет значительный потенциал роста и надежду на быстрое восстановление. Уже сейчас некоторые компании расширяют источники фондирования для удовлетворения существующего спроса на микрокредиты и адаптируют операционные процессы к условиям затяжной войны", - говорится в сообщении.

Напомним, средние процентные ставки по новым кредитам банков для населения в сентябре 2022 года выросли в гривне выросли на 13,0 п.п. до 36,1% годовых.

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