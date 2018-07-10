Почти весь кредитный портфель "Финбанка" составляли кредиты связанным лицам, - ФГВФЛ

В залог было предоставлено заведомо неликвидное обеспечение

Почти весь корпоративный кредитный портфель неплатежеспособного ПАО "Финбанк" составляли кредиты, предоставленные связанным с банком лицам, в залог по которым предоставлено неликвидное обеспечение или вообще необеспеченные. Об этом сообщает пресс-служба Фонд агарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ).

Как сообщают в фонде, с момента признания банка неплатежеспособным заемщики свои кредиты не обслуживают. На сегодня за счет средств, полученных Фондом в результате ликвидации и продажи имущества, из заявленных кредиторами требований на общую сумму 145,9 млн гривен погашено лишь обязательства банка по выплате заработной платы работникам, которые возникли еще до признания его неплатежеспособным.

Фото: активы "Финбанка" (ФГВФЛ)

Оценочная стоимость активов, определенная независимыми оценщиками, в 8 раз ниже суммы, зафиксированной в бухгалтерской документации. Так, активы, которые включены в конкурсную массу, оценены в 111,2 млн гривен, в то время как "на бумаге" стоимость активов составляет 907,7 млн гривен (в т.ч. 48 млн гривен списанная задолженность). Более 99% объема ликвидационной массы банка - это кредиты, предоставленные юридическим и физическим лицам, стоимость которых "на бумаге" составляет 904,2 млн гривен (в т.ч. 48 млн гривен списанная задолженность). При этом независимая оценка этих кредитов составляет 109 млн гривен.

Стоимость кредитов, предоставленных корпоративным заемщикам банка, "на бумаге" зафиксирована на уровне 900,5 млн гривен (рыночная стоимость 107,4 млн гривен. Почти 95% от общего кредитного портфеля юридических лиц - кредиты предоставлены лицам, которые являются связанными с банком лицами. Сумма задолженности по ним составляет на дату утверждения ликвидационной массы 850,2 млн гривен. С момента признания банка неплатежеспособным, заемщики свои договоры не обслуживают. Любого имущества, на которое банку можно было бы обратить взыскание и погасить кредитную задолженность субъектов хозяйствования, нет, то есть в залог предоставлен неликвидное обеспечение, или кредиты не обеспечены вовсе (бланковые).

Кредитный портфель физических лиц состоит из трех кредитов, балансовая стоимость которых "на бумаге" составляет 3,8 млн гривен (рыночная стоимость 1,5 млн гривен). При этом, один кредит, предоставлен заемщику, который зарегистрирован в АР Крым.

Общая сумма акцептованных требований кредиторов ПАО "Финбанк" составляет 145,9 млн гривен. В рамках выплаты гарантированного возмещения сумма к выплате вкладчикам составляет 3,1 млн гривен.

Напомним, общая сумма претензий ФГВФЛ к владельцам банков-банкротов превышает 200 млрд гривен.