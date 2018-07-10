Майже весь кредитний портель "Фінбанку" становили кредити пов'язаним особам, - ФГВФО

У заставу було надано завідомо неліквідне забезпечення

Майже весь корпоративний кредитний портфель неплатоспроможного ПАТ "Фінбанк" становили кредити, надані пов'язаним з банком особам, у заставу за яким надано неліквідне забезпечення або взагалі незабезпечені. Про це повідомляє прес-служба Фонду агарантирования вкладів фізосіб (ФГВФО).

Як повідомляють у фонді, з моменту визнання банку неплатоспроможним позичальники свої кредити не обслуговують. На сьогодні за рахунок коштів, отриманих Фондом в результаті ліквідації та продажу майна, заявлених кредиторами вимог на загальну суму 145,9 млн гривень погашено лише зобов'язання банку по виплаті заробітної плати працівникам, які виникли ще до визнання його неплатоспроможним.

Фото: активи "Фінбанку" (ФГВФО)

Оцінна вартість активів, визначена незалежними оцінювачами, що у 8 разів нижче суми, зафіксованої в бухгалтерській документації. Так, активи, які включені в конкурсну масу, оцінені в 111,2 млн гривень, в той час як "на папері" вартість активів становить 907,7 млн. гривень (в т. ч. 48 млн гривень списана заборгованість). Більше 99% обсягу ліквідаційної маси банку - це кредити, надані юридичним та фізичним особам, вартість яких "на папері" становить 904,2 млн гривень (у т. ч. 48 млн гривень списана заборгованість). При цьому незалежна оцінка цих кредитів становить 109 млн гривень.

Вартість кредитів, наданих корпоративним позичальникам банку, "на папері" зафіксована на рівні 900,5 млн гривень (ринкова вартість 107,4 млн гривень. Майже 95% від загального кредитного портфеля юридичних осіб - кредити надані особам, які є пов'язаними з банком особами. Сума заборгованості по них складає на дату затвердження ліквідаційної маси 850,2 млн. гривень. З моменту визнання банку неплатоспроможним, позичальники свої договори не обслуговують. Будь-якого майна, на яке банку можна було б звернути стягнення і погасити кредитну заборгованість суб'єктів господарювання, немає, тобто в заставу надано неліквідне забезпечення, або кредити не забезпечені зовсім (бланкові).

Кредитний портфель фізичних осіб складається з трьох кредитів, балансова вартість яких "на папері" становить 3,8 млн гривень (ринкова вартість 1,5 млн гривень). При цьому, один кредит, наданий позичальнику, який зареєстрований в АР Крим.

Загальна сума акцептованих вимог кредиторів ПАТ "Фінбанк" становить 145,9 млн гривень. В рамках виплати гарантованого відшкодування сума до виплати вкладникам становить 3,1 млн гривень.

Нагадаємо, загальна сума претензій до ФГВФО власникам банків-банкрутів перевищує 200 млрд гривень.