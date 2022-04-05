Кредитные каникулы по картам ПриватБанка будут действовать до 1 июня

Как отметили в пресс-службе, кредитные каникулы - это льготные условия договора, когда клиенты имеют право не вносить обязательный минимальный платеж. Кредитные каникулы означают, что банк не будет штрафовать за просроченные платежи. В ПриватБанке такие условия действуют до 1 июня.

В то же время банк просит погашать задолженность хотя бы частично, ведь банк должен работать. Стандартные условия льготного периода карты остаются неизменными.

"Кредитные каникулы не означают отсутствие процентов за пользование кредитными средствами", - говорится в сообщении.

В то же время с 1 апреля ПриватБанк частично вернул некоторые тарифы, при этом снизив их по сравнению с довоенным уровнем. Так, сейчас установлен льготный размер кредитной ставки на уровне 1,7%, что вдвое меньше, чем до войны. Проценты будут начисляться и в мае, но до 1 июня по кредитным каникулам погашение платежа не будет обязательным.