Кредитні канікули за картками ПриватБанку будуть діяти до 1 червня

Як зазначили в прес-службі, кредитні канікули - це пільгові умови договору, коли клієнти мають право не вносити обов'язковий мінімальний платіж. Кредитні канікули означають, що банк не штрафуватиме за прострочені платежі. В ПриватБанку такі умови діють до 1 червня.

Водночас банк просить погашати заборгованість хоча б частково, адже банк повинен працювати. Стандартні умови пільгового періоду картки залишаються незмінними.

"Кредитні канікули не означають відсутність процентів за користування кредитними коштами", - йдеться в повідомленні.

Водночас з 1 квітня ПриватБанк частково повернув деякі тарифи, при цьому знизивши їх порівняно з довоєнним рівнем. Так, зараз встановлено пільговий розмір кредитної ставки на рівні 1,7%, що є вдвічі меншим, ніж до війни. Проценти нараховуватимуться і у травні, але до 1 червня за кредитними канікулами погашення платежу не буде обов'язковим.