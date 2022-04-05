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Кредитні канікули за картками ПриватБанку будуть діяти до 1 червня

Фото: ПриватБанк запровадив кредитні канікули до 1 червня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

ПриватБанк запровадив кредитні канікули для фізичних осіб за всіма кредитними картками. Такі умови діють з 1 березня 2022 року до 1 червня 2022 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу банку.

Як зазначили в прес-службі, кредитні канікули - це пільгові умови договору, коли клієнти мають право не вносити обов'язковий мінімальний платіж. Кредитні канікули означають, що банк не штрафуватиме за прострочені платежі. В ПриватБанку такі умови діють до 1 червня.

Водночас банк просить погашати заборгованість хоча б частково, адже банк повинен працювати. Стандартні умови пільгового періоду картки залишаються незмінними.

"Кредитні канікули не означають відсутність процентів за користування кредитними коштами", - йдеться в повідомленні.

Водночас з 1 квітня ПриватБанк частково повернув деякі тарифи, при цьому знизивши їх порівняно з довоєнним рівнем. Так, зараз встановлено пільговий розмір кредитної ставки на рівні 1,7%, що є вдвічі меншим, ніж до війни. Проценти нараховуватимуться і у травні, але до 1 червня за кредитними канікулами погашення платежу не буде обов'язковим.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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ПриватБанк