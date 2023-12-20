Кредитний рейтинг "Нафтогазу" підвищився до рівня "СС", - Чернишов

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Олексія Чернишова.

На його думку, це відбулося завдяки успішній реструктуризації зобов’язань по єврооблігаціях.

"Водночас експерти позитивно оцінили роботу команди "Нафтогазу" по нарощуванню видобутку та забезпеченню стабільної роботи інфраструктури, а також покращені операційні фінансові показники", - додав голова НАК.

Це, за його словами, дозволить залучати кошти на міжнародних ринках капіталу на кращих умовах, що допоможе посилити українську енергонезалежність.