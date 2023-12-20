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Кредитний рейтинг "Нафтогазу" підвищився до рівня "СС", - Чернишов

Середа 20 грудня 2023 15:43
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Кредитний рейтинг "Нафтогазу" підвищився до рівня "СС", - Чернишов Фото: голова НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов (прес-служба)
Автор: Сергей Новиков

Міжнародна рейтингова агенція Fitch Ratings підвищила кредитний рейтинг група Нафтогаз до рівня "СС".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Олексія Чернишова.

На його думку, це відбулося завдяки успішній реструктуризації зобов’язань по єврооблігаціях.

"Водночас експерти позитивно оцінили роботу команди "Нафтогазу" по нарощуванню видобутку та забезпеченню стабільної роботи інфраструктури, а також покращені операційні фінансові показники", - додав голова НАК.

Це, за його словами, дозволить залучати кошти на міжнародних ринках капіталу на кращих умовах, що допоможе посилити українську енергонезалежність.

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Нафтогаз України Олексій Чернишов
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