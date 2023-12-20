Кредитный рейтинг "Нафтогаза" повысился до уровня "СС", - Чернышев

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Алексея Чернышева.

По его мнению, это произошло благодаря успешной реструктуризации обязательств по еврооблигациям.

"В то же время эксперты положительно оценили работу команды "Нефтегаза" по наращиванию добычи и обеспечению стабильной работы инфраструктуры, а также улучшены операционные финансовые показатели", - добавил глава НАК.

Это, по его словам, позволит привлекать деньги на международных рынках капитала на лучших условиях, что поможет усилить украинскую энергонезависимость.