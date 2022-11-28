Кредити на знищені під час війни житло та автомобілі заморозять або спишуть

Як зазначив депутат, законопроект №7441-1 значно змінився до другого читання. За його інформацією, у фінальній версії пропонується:

Призупинення виплат за кредитами

Фізособи-позичальники за наявності підтверджуючих документів можуть отримати у кредитора призупинення платежів по кредитам на рухоме/нерухоме майно, яке через війну:

а) опинилося на тимчасово окупованій території або на території активних бойових дій

б) пошкоджене або знищене внаслідок воєнних дій.

Списання кредитів

На списання заборгованості мають право позичальники, у яких нерухомість знищена внаслідок війни.

До другого читання прибрали обмеження щодо площі нерухомого майна (квартира, житловий будинок). Але воно повинно станом на 23 лютого 2022 року бути єдиним місцем проживання сім’ї позичальника.

"Кредитор у такому випадку отримує право на компенсацію громадянам України за майно знищене внаслідок збройної агресії РФ. Інші збитки кредитора, наприклад неотримані проценти, є упущеною вигодою та можуть бути відшкодовані відповідно до законодавства за рахунок держави-агресора", - повідомив Железняк.

Автокредити

Анулювання заборгованості можливо для знищених авто. До другого читання прибрали обмеження щодо двигуна. Але станом на 23 лютого 2022 року має бути єдиним авто в сім’ї позичальника, повідомив депутат.