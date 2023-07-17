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Кредити на житло за програмою "єОселя" до кінця року мають отримати 10 тисяч сімей

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Понеділок 17 липня 2023 16:07
Кредити на житло за програмою "єОселя" до кінця року мають отримати 10 тисяч сімей Фото: кредити на житло за програмою "єОселя" до кінця року мають отримати 10 тисяч сімей (freepik.com)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Очікується, що 10 тисяч українських родин зможуть придбати власне житло за програмою "єОселя" до кінця 2023 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрфінжитло".

"Ми вже знайшли фінансовий ресурс ще на додаткові 5-6 тисяч угод. Працюємо, щоб збільшити цю цифру до планових 10 тисяч", - повідомив голова правління "Укрфінжитло" Євген Мецгер.

Зазначається, що протягом червня майже півтисячі родин отримали змогу придбати власне житло. Загальна сума виданих кредитів перевищила 722 млн гривень.

Мецгер повідомив, що червень став рекордним місяцем для "єОселі", але в липні очікуються ще кращі показники.

"єОселя"

Програма доступного іпотечного кредитування "єОселя" запрацювала в Україні в тестовому режимі з жовтня 2022 року. Повноцінно вона запрацювала на порталі "Дія" у грудні того ж року. За цей час 1910 родин отримали придбали власне житло на суму понад 2,6 млрд гривень за цією програмою.

Для отримання іпотеки українцям не потрібно відвідувати банки, збирати документи та витрачати час на додаткові процеси.

При цьому в серпні програма стане доступною для більшої кількості українців.

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