Кредити для погашення боргів на енергоринку прискорять будівництво нової генерації, - депутати

"Невирішеним залишається питання взаємної заборгованості між учасниками ринку електричної енергії ... Вважаю вирішення боргової проблеми вкрай важливим", - зазначив в листі співголова об’єднання Олексій Гончаренко.

В листі зазначається, що заборгованість "Енергоатому" та "Укргідроенерго" перед держпідприємством Гарантований покупець по послузі із забезпечення доступності електричної енергії для побутових споживачів складає 16 млрд грн з ПДВ.

Депутати вказують, що ця заборгованість по ланцюжку розповсюджується на весь ринок електричної енергії, а саме на операторів систем розподілу, "Укренерго", Гарпок та виробників з ВДЕ.

В той же час, борг ДП "Гарантований покупець" перед виробниками з альтернативних джерел складає орієнтовно 25 млрд грн.

"Вирішення боргової проблеми є вкрай важливим і нагальним питанням, яке потребує як максимального залучення всіх стейкхолдерів, так і розгляду різних варіантів наповнення ліквідністю сектору енергетики", - повідомляється в листі.

"Одним з варіантів швидкого вирішення триваючої проблеми яке обговорюється в експертних колах, є використання високої ліквідності українських банків для надання цільового фінансування ДП "НАЕК "Енергоатом", - підкреслюють депутати.

На їхню думку, результатом такого кредитування прогнозується швидке погашення заборгованості перед ДП "Гарантований покупець" та планове повернення позичальником кредитних коштів за рахунок доходу від поточної діяльності.

Нагадаємо, борг ДП "Гарантований покупець" перед інвесторами у відновлювальну енергетику вже сягнув близько 16 млрд грн. Він виник через недоплати з боку компанії "Енергоатом". Ще 28,9 млрд грн боргу перед інвесторами у ВДЕ має "Укренерго" через дефіцитний тариф на передачу електроенергії – він заважає компанії повністю розрахуватися за збільшення частки електроенергії з ВДЕ.