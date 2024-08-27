Кредиты для погашения долгов на энергорынке ускорят строительство новой генерации, - депутаты

"Нерешенным остается вопрос взаимной задолженности между участниками рынка электрической энергии… Считаю решение долговой проблемы крайне важным", – отметил в письме сопредседатель объединения Алексей Гончаренко.

В письме отмечается, что задолженность "Энергоатома" и "Укргидроэнерго" перед госпредприятием. Гарантированный покупатель по услуге по обеспечению доступности электрической энергии для бытовых потребителей составляет 16 млрд грн с НДС.

Депутаты указывают, что эта задолженность по цепочке распространяется на весь рынок электрической энергии, а именно операторов систем распределения, "Укрэнерго", Гарпок и производителей из ВИЭ.

В то же время долг ГП "Гарантированный покупатель" перед производителями из альтернативных источников составляет ориентировочно 25 млрд грн.

"Решение долговой проблемы является крайне важным и неотложным вопросом, требующим как максимального привлечения всех стейкхолдеров, так и рассмотрения различных вариантов наполнения ликвидностью сектора энергетики", - сообщается в письме.

"Одним из вариантов быстрого решения продолжающейся проблемы, которое обсуждается в экспертных кругах, является использование высокой ликвидности украинских банков для предоставления целевого финансирования ГП "НАЭК "Энергоатом", - подчеркивают депутаты.

По их мнению, результатом такого кредитования прогнозируется скорейшее погашение задолженности перед ГП "Гарантированный покупатель" и плановый возврат заемщиком кредитных средств за счет дохода от текущей деятельности.

Напомним, долг ГП "Гарантированный покупатель" перед инвесторами в возобновляемую энергетику уже составил около 16 млрд грн. Он возник из-за недоплат со стороны компании "Энергоатом". Еще 28,9 млрд грн долга перед инвесторами в ВИЭ имеет "Укрэнерго" из-за дефицитного тарифа на передачу электроэнергии – он мешает компании полностью рассчитаться за увеличение доли электроэнергии по ВИЭ.