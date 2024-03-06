Кредити для переселенців. Кому і коли дозволяють списання боргів та відсотків

Коли можуть дозволити не платити пеню і штрафи за кредити

В Україні діє закон "Про споживче кредитування". Він говорить: якщо ви прострочили у період з 1 березня 2020 року до припинення зобов'язань за договором про споживчий кредит, укладеним до тридцятого дня включно з дня набрання чинності Законом України "Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення державного регулювання ринків фінансових послуг" (дата набрання чинності – 24.12.2023 року), споживач звільняється від відповідальності перед кредитодавцем за таке прострочення.

Якщо ви допустили таке прострочення, вас звільняють від обов'язку сплати кредитодавцю штрафу або пені. Також звільняють від сплати інших платежів, які передбачені договором про споживчий кредит за прострочення виконання зобов'язань за договором. Норма поширюється також на такі кредити:

договори позики, які не передбачають сплати процентів чи будь-яких інших платежів за користування наданими за такими договорами грошовими коштами;

кредитні договори, метою яких є надання споживачу права вчиняти правочини з фінансовими інструментами, якщо такі правочини вчиняються за участю чи за посередництвом кредитодавця або іншого професійного учасника ринку цінних паперів;

кредити, що надаються за договорами, укладеними в результаті врегулювання спору шляхом укладання мирової угоди, затвердженої судом;

кредити, що надаються виключно в рамках відповідних державних програм або програм органів місцевого самоврядування визначеному колу фізичних осіб і передбачають окремі, визначені такими програмами, умови кредитування, у тому числі виплату процентів за користування кредитом;

несанкціонований овердрафт, що є перевищенням суми операції, здійсненої за рахунком, над сумою встановленого кредитного ліміту, що обумовлений договором між кредитодавцем та споживачем і не є прогнозованим за розміром та часом виникнення;

кредити, що надаються ломбардами у разі передання предмета застави на збереження ломбарду, за умови що зобов'язання споживача обмежуються вартістю предмета застави.

Фото: За низки обставин вас звільняють від обов'язку сплати кредитодавцю штрафу або пені (Getty Images)

Штраф або пеня та інші платежі, сплата яких передбачена договором про споживчий кредит, нараховані за період, зазначений у цьому пункті, за прострочення виконання (невиконання, часткове виконання) зобов'язань за таким договором, підлягають списанню кредитодавцем.

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Які пільги по кредитах мають переселенці в Україні

За Законом України “Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб”, загальна сума процентів за кредитним договором або договором позики, боржником за яким є переселенець, не може перевищувати суми процентів, нарахованої протягом строку, на який надавався кредит за мінімальною ставкою, визначеною договором.

Хто саме підпадає під цю категорію? Це ті, хто після дати початку тимчасової окупації залишили своє місце проживання на тимчасово окупованій Російською Федерацією території України або у період після 14 квітня 2014 року залишила або покинула своє місце проживання на території проведення антитерористичної операції та/або в районі здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях.

За невиконання чи неналежне виконання внутрішньо переміщеною особою зобов’язань за кредитним договором та/або договором позики не нараховується неустойка (штраф, пеня), не настає відповідальність у вигляді сплати боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення та процентів річних від простроченої суми, не застосовуються інші санкції майнового характеру.

Фото: Кредитні пільги мають і ті, хто змушений був змынити мысце проживання через війну (Getty Images)

Відповідальність за невиконання чи неналежне виконання внутрішньо переміщеною особою, визначеною частиною першою цієї статті, зобов'язань за кредитним договором та/або договором позики покладається на Російську Федерацію як на державу-окупанта відповідно до норм і принципів міжнародного права.

Положення частин першої – п'ятої цієї статті (в тому числі щодо сплати неустойки) поширюються виключно на кредитні договори та договори позики, укладені:

до дати початку тимчасової окупації з позичальниками, які після зазначеної дати залишили своє місце проживання на тимчасово окупованій Російською Федерацією території України;

до 14 квітня 2014 року з позичальниками, які після зазначеної дати залишили або покинули своє місце проживання на території проведення антитерористичної операції та/або в районі здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях.

Положення частин першої – п'ятої цієї статті (в тому числі також щодо сплати неустойки) не поширюються на заборгованість внутрішньо переміщених осіб, які:

залишили або покинули своє місце проживання на тимчасово окупованій Російською Федерацією території України та в яких станом на дату початку тимчасової окупації наявне прострочення сплати платежів за кредитними договорами та/або договорами позики;

залишили або покинули своє місце проживання на території проведення антитерористичної операції та/або в районі здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях та станом на 14 квітня 2014 року в яких наявне прострочення сплати платежів за кредитними договорами та/або договорами позики.

Звільнення переселенців від негативних наслідків порушення нею грошових зобов'язань за кредитним договором не може бути підставою для відмови у наданні нового кредиту або позики.

Фото: Якщо переселенця звільнили від оплати пені за один кредит не має стати підставою, щоб йому не дали нову позику (Getty Images)

Кредитор зобов’язаний здійснити перерахунок заборгованості за кредитним договором та/або договором позики у семиденний строк з дня надходження письмового звернення від внутрішньо переміщеної особи.

У разі невиконання кредитором свого обов’язку щодо здійснення перерахунку заборгованості за кредитним договором та/або договором позики на умовах, визначених цією статтею, така заборгованість вважається автоматично перерахованою на наступний день після закінчення відповідного семиденного строку з дня надходження до кредитора письмового звернення від внутрішньо переміщеної особи.

Таким чином, у разі нарахування кредитодавцем неустойки (штрафу, пені) за договором споживчого кредитування, позичальник має право звернутися (бажано в письмовому вигляді, в тому числі з використанням кваліфікованого електронного підпису) з заявою на адресу кредитодавця щодо списання нарахованої неустойки. Це передбачає активні дії з боку внутрішньо-переміщеної особи для захисту своїх прав та законних інтересів щодо інформування банківської або іншої фінансової установи стосовно факту внутрішнього переміщення позичальника та подання відповідної заяви.

Нормипоширюються також і на користувачів споживчого кредитування, які не є ВПО. Це позбавляє банківські та інші фінансові установи можливості спекулювати тим, що позичальник за споживчим кредитом не є ВПО.