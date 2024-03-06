Кредиты для переселенцев. Кому и когда разрешают списание долгов и процентов

Есть обстоятельства, когда потребителей освободить от оплаты пени или штрафов по кредиту. Кроме того, отдельные льготы по кредитам действуют для переселенцев, вынужденных покинуть свое место жительства из-за войны. В каких случаях могут прекратить начислять пеню по кредитам для ВПЛ и что для этого нужно? – в колонке для РБК-Украина рассказывает Андрей Коваленко, юрист БФ "Право на захист".
Есть обстоятельства, когда потребителей освободить от оплаты пени или штрафов по кредиту. Кроме того, отдельные льготы по кредитам действуют для переселенцев, вынужденных покинуть свое место жительства из-за войны.
В каких случаях могут прекратить начислять пеню по кредитам для ВПЛ и что для этого нужно? – в колонке для РБК-Украина рассказывает Андрей Коваленко, юрист БФ "Право на захист".
В Украине действует закон "О потребительском кредитовании". Он говорит: если вы просрочили в период с 1 марта 2020 года до прекращения обязательств по договору о потребительском кредите, заключенном до тридцатого дня включительно со дня вступления в силу Закона Украины "О внесении изменений в некоторые законы Украины об усовершенствовании государственного регулирования рынков финансовых услуг" ( дата вступления в силу – 24.12.2023 года), потребитель освобождается от ответственности перед кредитодателем за такую просрочку.
Если вы допустили такую просрочку, вас освобождают от долга уплаты кредитодателю штрафа или пени. Также освобождают от уплаты других платежей, предусмотренных договором о потребительском кредите за просрочку выполнения обязательств по договору. Норма распространяется также на следующие кредиты:
Штраф или пеня и другие платежи, уплата которых предусмотрена договором о потребительском кредите, начисленные за период, указанный в настоящем пункте, за просрочку исполнения (неисполнение, частичное исполнение) обязательств по такому договору, подлежат списанию кредитодателем.
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Согласно Закону Украины "Об обеспечении прав и свобод внутренне перемещенных лиц", общая сумма процентов по кредитному договору или договору займа, должником по которому является переселенец, не может превышать суммы процентов , начисленной в течение срока, на который предоставлялся кредит по минимальной ставке, определенной договором .
Кто именно подпадает под эту категорию? Это те, кто после даты начала временной оккупации покинули свое место жительства на временно оккупированной Российской Федерацией территории Украины или в период после 14 апреля 2014 года покинули или покинули свое место жительства на территории проведения антитеррористической операции и/или в районе осуществления мер по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях.
За неисполнение или ненадлежащее исполнение внутренне перемещенным лицом обязательств по кредитному договору и/или договору займа не начисляется неустойка (штраф, пеня), не наступает ответственность в виде уплаты долга с учетом установленного индекса инфляции за весь время просрочки и годовых процентов от просроченной суммы, не применяются другие санкции имущественного характера.
Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение внутренне перемещенным лицом, определенным частью первой настоящей статьи, обязательств по кредитному договору и/или договору займа возлагается на Российскую Федерацию как на государство-оккупанта в соответствии с нормами и принципами международного права.
Положения частей первой – пятой настоящей статьи (в том числе по уплате неустойки) распространяются исключительно на кредитные договоры и договоры займа, заключенные:
Положения частей первой – пятой настоящей статьи (в том числе также по уплате неустойки) не распространяются на задолженность внутренне перемещенных лиц, которые:
Освобождение переселенцев от негативных последствий нарушения им денежных обязательств по кредитному договору не может быть основанием для отказа в предоставлении нового кредита или займа.
Кредитор обязан осуществить перерасчет задолженности по кредитному договору и/или договору ссуды в семидневный срок со дня поступления письменного обращения от внутренне перемещенного лица.
В случае невыполнения кредитором своей обязанности по осуществлению перерасчета задолженности по кредитному договору и/или договору займа на условиях, определенных настоящей статьей, такая задолженность считается автоматически перечисленной на следующий день после окончания соответствующего семидневного срока со дня поступления к кредитору письменного обращения от внутренне перемещенного лица.
Таким образом, в случае начисления кредитодателем неустойки (штрафа, пени) по договору потребительского кредитования, заемщик вправе обратиться (желательно в письменном виде, в том числе с использованием квалифицированной электронной подписи) с заявлением в адрес кредитодателя о списании начисленной неустойки. Это предусматривает активные действия со стороны внутриперемещенного лица для защиты своих прав и законных интересов по информированию банковского или иного финансового учреждения относительно факта внутреннего перемещения заемщика и подачи соответствующего заявления.
Нормы распространяются также и на пользователей потребительского кредитования, которые не являются ВПЛ. Это лишает банковские и другие финансовые учреждения возможности спекулировать тем, что заемщик по потребительскому кредиту не является переселенцем.