Кредиты для переселенцев. Кому и когда разрешают списание долгов и процентов

Когда могут разрешить не платить пеню и штрафы за кредиты

В Украине действует закон "О потребительском кредитовании". Он говорит: если вы просрочили в период с 1 марта 2020 года до прекращения обязательств по договору о потребительском кредите, заключенном до тридцатого дня включительно со дня вступления в силу Закона Украины "О внесении изменений в некоторые законы Украины об усовершенствовании государственного регулирования рынков финансовых услуг" ( дата вступления в силу – 24.12.2023 года), потребитель освобождается от ответственности перед кредитодателем за такую просрочку.

Если вы допустили такую просрочку, вас освобождают от долга уплаты кредитодателю штрафа или пени. Также освобождают от уплаты других платежей, предусмотренных договором о потребительском кредите за просрочку выполнения обязательств по договору. Норма распространяется также на следующие кредиты:

договоры ссуды, не предусматривающие уплаты процентов или каких-либо других платежей за пользование предоставленными по таким договорам денежными средствами;

кредитные договоры, целью которых является предоставление потребителю права совершать сделки с финансовыми инструментами, если такие сделки совершаются с участием или посредством кредитодателя или другого профессионального участника рынка ценных бумаг;

кредиты, предоставляемые по договорам, заключенным в результате урегулирования спора путем заключения мирового соглашения, утвержденного судом;

кредиты, предоставляемые исключительно в рамках соответствующих государственных программ или программ органов местного самоуправления определенному кругу физических лиц и предусматривающие отдельные, определенные такими программами условия кредитования, в том числе выплату процентов за пользование кредитом;

несанкционированный овердрафт, являющийся превышением суммы сделки, осуществленной по счету, над суммой установленного кредитного лимита, что обусловлено договором между кредитодателем и потребителем и не является прогнозируемым по размеру и времени возникновения;

кредиты, предоставляемые ломбардами в случае передачи предмета залога на сохранение ломбарда, при условии, что обязательства потребителя ограничиваются стоимостью предмета залога.

Фото: При ряде обстоятельств вас освобождают от долга уплаты кредитодателю штрафа или пени (Getty Images)

Штраф или пеня и другие платежи, уплата которых предусмотрена договором о потребительском кредите, начисленные за период, указанный в настоящем пункте, за просрочку исполнения (неисполнение, частичное исполнение) обязательств по такому договору, подлежат списанию кредитодателем.

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Какие льготы по кредитам имеют переселенцы в Украине

Согласно Закону Украины "Об обеспечении прав и свобод внутренне перемещенных лиц", общая сумма процентов по кредитному договору или договору займа, должником по которому является переселенец, не может превышать суммы процентов , начисленной в течение срока, на который предоставлялся кредит по минимальной ставке, определенной договором .

Кто именно подпадает под эту категорию? Это те, кто после даты начала временной оккупации покинули свое место жительства на временно оккупированной Российской Федерацией территории Украины или в период после 14 апреля 2014 года покинули или покинули свое место жительства на территории проведения антитеррористической операции и/или в районе осуществления мер по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях.

За неисполнение или ненадлежащее исполнение внутренне перемещенным лицом обязательств по кредитному договору и/или договору займа не начисляется неустойка (штраф, пеня), не наступает ответственность в виде уплаты долга с учетом установленного индекса инфляции за весь время просрочки и годовых процентов от просроченной суммы, не применяются другие санкции имущественного характера.

Фото: Кредитные льготы имеют и те, кто вынужден был изменить место жительства из-за войны (Getty Images)

Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение внутренне перемещенным лицом, определенным частью первой настоящей статьи, обязательств по кредитному договору и/или договору займа возлагается на Российскую Федерацию как на государство-оккупанта в соответствии с нормами и принципами международного права.

Положения частей первой – пятой настоящей статьи (в том числе по уплате неустойки) распространяются исключительно на кредитные договоры и договоры займа, заключенные:

к дате начала временной оккупации с заемщиками, которые после указанной даты покинули или покинули свое место жительства на временно оккупированной Российской Федерацией территории Украины;

до 14 апреля 2014 года с заемщиками, которые после указанной даты покинули свое место жительства на территории проведения антитеррористической операции и/или в районе осуществления мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях.

Положения частей первой – пятой настоящей статьи (в том числе также по уплате неустойки) не распространяются на задолженность внутренне перемещенных лиц, которые:

оставили или покинули свое место жительства на временно оккупированной Российской Федерацией территории Украины и в которых по состоянию на дату начала временной оккупации имеется просрочка уплаты платежей по кредитным договорам и/или договорам займа;

оставили или покинули свое место жительства на территории проведения антитеррористической операции и/или в районе осуществления мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях и по состоянию на 14 апреля 2014 года, в которых имеется просрочка уплаты платежей по кредитным договорам и/или договорам займа.

Освобождение переселенцев от негативных последствий нарушения им денежных обязательств по кредитному договору не может быть основанием для отказа в предоставлении нового кредита или займа.

Фото: Если переселенца освободили от оплаты пени за один кредит, не должно стать основанием, чтобы ему не дали новый заем (Getty Images)

Кредитор обязан осуществить перерасчет задолженности по кредитному договору и/или договору ссуды в семидневный срок со дня поступления письменного обращения от внутренне перемещенного лица.

В случае невыполнения кредитором своей обязанности по осуществлению перерасчета задолженности по кредитному договору и/или договору займа на условиях, определенных настоящей статьей, такая задолженность считается автоматически перечисленной на следующий день после окончания соответствующего семидневного срока со дня поступления к кредитору письменного обращения от внутренне перемещенного лица.

Таким образом, в случае начисления кредитодателем неустойки (штрафа, пени) по договору потребительского кредитования, заемщик вправе обратиться (желательно в письменном виде, в том числе с использованием квалифицированной электронной подписи) с заявлением в адрес кредитодателя о списании начисленной неустойки. Это предусматривает активные действия со стороны внутриперемещенного лица для защиты своих прав и законных интересов по информированию банковского или иного финансового учреждения относительно факта внутреннего перемещения заемщика и подачи соответствующего заявления.

Нормы распространяются также и на пользователей потребительского кредитования, которые не являются ВПЛ. Это лишает банковские и другие финансовые учреждения возможности спекулировать тем, что заемщик по потребительскому кредиту не является переселенцем.