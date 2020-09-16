От кредита до военных учений: Лукашенко раскрыл подробности переговоров с Путиным

Президент Беларуси Александр Лукашенко раскрыл подробности переговоров с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Их встреча состоялась 14 сентября в российском городе Сочи.

Об этом сообщает Telegram-канал "Пул Первого".

В ходе переговоров двух лидеров, которые длились более 4 часов, были оговорены вопросы энергетики, доступ на рынки, региональное сотрудничество.

Лукашенко также рассказал о кредите в 1,5 млрд долларов, который Россия выделит Беларуси.

"Премьер и министр финансов мне предложили выплатить этот кредит. В этом году мы миллиард должны им были по старому нашему долгу вернуть. При всех сложностях мы готовы были вернуть этот миллиард. Это не новый кредит. Это была моя просьба к руководству России о том, что мы этот миллиард в этом году вам не выплачиваем, оставляем у себя и переносим на будущий год. Процент там приемлемый. То есть это вопрос рефинансирования", - заявил Лукашенко.

Особое внимание Лукашенко и Путин уделили сотрудничеству в сфере ВПК и обороны.

Напомним, во время встречи Владимира Путина и Александра Лукашенко, первый сообщил, что Россия предоставит Беларуси 1,5 млрд долларов кредита. По его словам, министры финансов обеих стран "ведут на этот счет работу на профессиональном уровне".

Позже пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что Россия предоставит Беларуси кредит без дополнительных политических условий.