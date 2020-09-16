ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

От кредита до военных учений: Лукашенко раскрыл подробности переговоров с Путиным

Минск, Среда 16 сентября 2020 20:07
От кредита до военных учений: Лукашенко раскрыл подробности переговоров с Путиным
Фото: Александр Лукашенко (static kremlin ru)
Автор: РБК-Украина

Президент Беларуси Александр Лукашенко раскрыл подробности переговоров с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Их встреча состоялась 14 сентября в российском городе Сочи.

Об этом сообщает Telegram-канал "Пул Первого".

В ходе переговоров двух лидеров, которые длились более 4 часов, были оговорены вопросы энергетики, доступ на рынки, региональное сотрудничество.

Лукашенко также рассказал о кредите в 1,5 млрд долларов, который Россия выделит Беларуси.

"Премьер и министр финансов мне предложили выплатить этот кредит. В этом году мы миллиард должны им были по старому нашему долгу вернуть. При всех сложностях мы готовы были вернуть этот миллиард. Это не новый кредит. Это была моя просьба к руководству России о том, что мы этот миллиард в этом году вам не выплачиваем, оставляем у себя и переносим на будущий год. Процент там приемлемый. То есть это вопрос рефинансирования", - заявил Лукашенко.

Особое внимание Лукашенко и Путин уделили сотрудничеству в сфере ВПК и обороны.

Напомним, во время встречи Владимира Путина и Александра Лукашенко, первый сообщил, что Россия предоставит Беларуси 1,5 млрд долларов кредита. По его словам, министры финансов обеих стран "ведут на этот счет работу на профессиональном уровне".

Позже пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что Россия предоставит Беларуси кредит без дополнительных политических условий.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Политика Владимир Путинкредитвоенные ученияэнергетика
News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь