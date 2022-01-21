Кредит Smart от Moneyveo – как продолжить себе праздник

Новогодние праздники – финансово сложное время для потребителей. Люди потратились на подарки и застолье, денег не хватает. Для решения этой проблемы существуют быстрые кредиты до зарплаты Moneyveo. Они выигрывают у банковских продуктов по скорости оформления, простоте, минимуму необходимых документов. Зачисление происходит мгновенно.

Как кредит Smart изменил рынок кредитования

Этот продукт от fintech-компании Манивео – не просто онлайн-сервис для быстрого решения финансовых трудностей. Для постоянного улучшения используются искусственный интеллект и уникальная система скоринга (система оценки кредитоспособности человека). Благодаря им, оформление кредита занимает менее 2 минут для постоянных клиентов и около 8 минут для тех, кто обратился впервые.

Скоринг работает как часы. Заявка обрабатывается роботом со сложными алгоритмами. Он получает информацию из максимального количества открытых источников и решает, выдавать ли кредит и на какую сумму. Поэтому все происходит быстро и точно.

Moneyveo также предложила новым клиентам кредит под 0,01%. Все это сделало Smart привлекательным для людей с разными возможностями и потребностями. Фактически, вы можете стоять на кассе с покупками или увидеть выгодное предложение, воспользоваться сервисом и уже через несколько минут оплатить все своей картой.

Почему клиенты выбирают Smart

Главная идея продукта – максимальная простота, прозрачность, скорость и сумма денег, которой хватит на необходимое здесь и сейчас. При первом обращении человек может рассчитывать на сумму до 17 000 грн. С каждым следующим закрытым кредитом уровень лояльности повышается, как и доступная сумма. Максимальная – 22 000 грн.

Вот другие преимущества Smart:

Без бюрократии. Все, что требуется от клиента – паспорт, ИНН и некоторые персональные данные в анкете.

Низкая процентная ставка: первый кредит – под 0,01% в день. Есть программа лояльности, по которой постоянные клиенты получают до 50% скидки на ставку, согласно их Уровню.

Нет скрытых платежей. Клиент сразу знает, сколько ему предстоит вернуть. Платить нужно только за фактическое время использования средств.

Безопасность данных. Moneyveo расходует около трети IT-бюджета на защиту персональной информации своих клиентов. У компании есть сертификаты Sectigo EV SSL и PCI DSS Service Provider Level 1.

Какая аудитория у продукта Smart

Это, прежде всего, люди со средним и ниже среднего доходом, которым нужны деньги здесь и сейчас. В среднем люди берут кредит раз в квартал. Уже более 1,18 млн клиентов воспользовались сервисом, получив около 6,2 млн выплат. Общая сумма кредитов за всё время работы сервиса превысила 28,7 млрд грн.

Moneyveo является №1 на рынке по итогам народного голосования 2021 в рейтинге «Украинская народная премия» (номинация «Сервис кредитов онлайн»). Компания продолжает внедрять инновационные технологии, делая сервис еще более привлекательным и выгодным.

ООО «Манивео Скорая Финансовая Помощь». Предоставление средств в заем, в том числе и на условиях финансового кредита. Лицензия Нацкомфинуслуг – от 14.05.2015, бессрочная. Кредит “СМАРТ”: срок – до 30 дней, сумма – до 22000 грн, реальная годовая процентная ставка – от 3,71% годовых. Подробные условия предоставления финансовой услуги и расчеты реальной годовой процентной ставки – на https://moneyveo.ua/uk/confidentiality/tariffs/. Заполнение заявки не гарантирует получение кредита.