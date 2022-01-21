Кредит Smart від Moneyveo – як продовжити собі свято

Новорічні свята – фінансово складний час для споживачів. Люди витратилися на подарунки та застілля, грошей не вистачає. Для вирішення цієї проблеми є швидкі кредити до зарплати Moneyveo. Вони кращі за банківські продукти швидкістю оформлення, простотою, мінімумом необхідних документів. Зарахування відбувається миттєво.

Як кредит Smart змінив ринок кредитування

Цей продукт від fintech-компанії Манівео – не просто онлайн-сервіс для швидкого вирішення фінансових проблем. Для постійного покращення використовуються штучний інтелект та унікальна система скорингу (система оцінки кредитоспроможності людини). Завдяки їм оформлення кредиту займає менше 2 хвилин для постійних клієнтів і близько 8 хвилин для тих, хто звернувся вперше.

Скоринг працює як годинник. Заявка обробляється роботом зі складними алгоритмами. Він отримує інформацію з максимальної кількості відкритих джерел та вирішує, чи видавати кредит і на яку суму. Тому все відбувається швидко та точно.

Moneyveo також запропонувала новим клієнтам кредит під 0,01%. Все це зробило Smart привабливим для людей з різними можливостями та потребами. Фактично, ви можете стояти на касі з покупками або побачити вигідну пропозицію, скористатися сервісом і вже за кілька хвилин сплатити за все своєю карткою.

Чому клієнти обирають Smart

Головна ідея продукту – максимальна простота, прозорість, швидкість та сума грошей, якої вистачить на потрібне тут і зараз. При першому зверненні людина може розраховувати на суму до 17 000 грн. З кожним наступним закритим кредитом рівень лояльності збільшується, як і доступна сума. Максимальна – 22 000 грн.

Ось інші переваги Smart:

Без бюрократії. Все, що потрібно від клієнта – паспорт, ІПН та деякі персональні дані в анкеті.

Низька процентна ставка: перший кредит – під 0,01% на день. Є програма лояльності, за якою постійні клієнти отримують до 50% знижки на ставку, згідно з їхнім Рівнем.

Немає прихованих платежів. Клієнт одразу знає, скільки йому доведеться повернути. Платити потрібно лише за фактичний час використання коштів.

Безпека даних. Moneyveo витрачає близько третини ІТ-бюджету на захист персональної інформації своїх клієнтів. Компанія має сертифікати Sectigo EV SSL і PCI DSS Service Provider Level 1.

Яка аудиторія у продукту Smart

Це, перш за все, люди із середнім і нижчим за середній доходом, яким потрібні гроші тут і зараз. У середньому люди беруть кредит раз на квартал. Вже понад 1,18 млн клієнтів скористалися сервісом, отримавши близько 6,2 млн виплат. Загальна сума кредитів за весь час роботи сервісу перевищила 28,7 млрд грн.

Moneyveo – №1 на ринку за підсумками народного голосування 2021 року в рейтингу «Українська народна премія» (номінація «Сервіс кредитів онлайн»). Компанія продовжує впроваджувати інноваційні технології, тому сервіс стає ще більш привабливим та вигідним.

ТОВ «Манівео Швидка Фінансова Допомога». Надання коштів у позику, у тому числі і на умовах фінансового кредиту. Ліцензія Нацкомфінпослуг – від 14.05.2015, безстрокова. Кредит “СМАРТ”: строк – до 30 днів, сума – до 22000 грн, реальна річна процентна ставка – від 3,71% річних. Детальні умови надання фінансової послуги та розрахунки реальної річної процентної ставки – на https://moneyveo.ua/uk/confidentiality/tariffs/. Заповнення заявки не гарантує отримання кредиту.