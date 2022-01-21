Кредит Smart от Moneyveo – как продолжить себе праздник
Новогодние праздники – финансово сложное время для потребителей. Люди потратились на подарки и застолье, денег не хватает. Для решения этой проблемы существуют быстрые кредиты до зарплаты Moneyveo. Они выигрывают у банковских продуктов по скорости оформления, простоте, минимуму необходимых документов. Зачисление происходит мгновенно.
Как кредит Smart изменил рынок кредитования
Этот продукт от fintech-компании Манивео – не просто онлайн-сервис для быстрого решения финансовых трудностей. Для постоянного улучшения используются искусственный интеллект и уникальная система скоринга (система оценки кредитоспособности человека). Благодаря им, оформление кредита занимает менее 2 минут для постоянных клиентов и около 8 минут для тех, кто обратился впервые.
Скоринг работает как часы. Заявка обрабатывается роботом со сложными алгоритмами. Он получает информацию из максимального количества открытых источников и решает, выдавать ли кредит и на какую сумму. Поэтому все происходит быстро и точно.
Moneyveo также предложила новым клиентам кредит под 0,01%. Все это сделало Smart привлекательным для людей с разными возможностями и потребностями. Фактически, вы можете стоять на кассе с покупками или увидеть выгодное предложение, воспользоваться сервисом и уже через несколько минут оплатить все своей картой.
Почему клиенты выбирают Smart
Главная идея продукта – максимальная простота, прозрачность, скорость и сумма денег, которой хватит на необходимое здесь и сейчас. При первом обращении человек может рассчитывать на сумму до 17 000 грн. С каждым следующим закрытым кредитом уровень лояльности повышается, как и доступная сумма. Максимальная – 22 000 грн.
Вот другие преимущества Smart:
- Без бюрократии. Все, что требуется от клиента – паспорт, ИНН и некоторые персональные данные в анкете.
- Низкая процентная ставка: первый кредит – под 0,01% в день. Есть программа лояльности, по которой постоянные клиенты получают до 50% скидки на ставку, согласно их Уровню.
- Нет скрытых платежей. Клиент сразу знает, сколько ему предстоит вернуть. Платить нужно только за фактическое время использования средств.
- Безопасность данных. Moneyveo расходует около трети IT-бюджета на защиту персональной информации своих клиентов. У компании есть сертификаты Sectigo EV SSL и PCI DSS Service Provider Level 1.
Какая аудитория у продукта Smart
Это, прежде всего, люди со средним и ниже среднего доходом, которым нужны деньги здесь и сейчас. В среднем люди берут кредит раз в квартал. Уже более 1,18 млн клиентов воспользовались сервисом, получив около 6,2 млн выплат. Общая сумма кредитов за всё время работы сервиса превысила 28,7 млрд грн.
Moneyveo является №1 на рынке по итогам народного голосования 2021 в рейтинге «Украинская народная премия» (номинация «Сервис кредитов онлайн»). Компания продолжает внедрять инновационные технологии, делая сервис еще более привлекательным и выгодным.
ООО «Манивео Скорая Финансовая Помощь». Предоставление средств в заем, в том числе и на условиях финансового кредита. Лицензия Нацкомфинуслуг – от 14.05.2015, бессрочная. Кредит “СМАРТ”: срок – до 30 дней, сумма – до 22000 грн, реальная годовая процентная ставка – от 3,71% годовых. Подробные условия предоставления финансовой услуги и расчеты реальной годовой процентной ставки – на https://moneyveo.ua/uk/confidentiality/tariffs/. Заполнение заявки не гарантирует получение кредита.