Кредит онлайн как способ решения финансовых проблем

Банки предъявляют строгие требования к потенциальным заемщикам. Стремясь избежать даже малейших рисков, они часто отказывают в выдаче средств, оставляют человека без необходимой финансовой помощи. Еще пару лет назад такая ситуация могла бы стать для него безвыходной. Но не сегодня.

Сегодня всем доступен более простой способ получения средств – кредиты онлайн. Их выдают микрофинансовые организации (МФО). Помимо возможности оформить кредит на карту через интернет, они отличаются и более лояльным отношением к клиентам. Поэтому шансов получить положительный ответ у МФО значительно больше. Кредит онлайн на карту круглосуточно они выдают даже клиентам, у которых были трудности с выплатой ранее взятых займов.

Основные причины отказа в выдаче кредита онлайн на карту

Впрочем, даже микрофинансовые организации соглашаются работать не со всеми клиентами. Они могут не выдать займы онлайн в следующих ситуациях:

1. При предоставлении клиентом недостоверных данных. Несмотря на то, что все договора с МФО подписываются в режиме онлайн, компании все же легко определяют фальшивые данные.

2. При наличии у клиента долгов перед микрокредитными организациями. Некоторые заемщики берут кредит онлайн без отказа, не читая подписанного договора. Итог такой сделки – задолженность по оплате займа.

3. Профиль в социальных сетях может много рассказать кредитору. Микрофинансовые структуры стремятся использовать всю публичную информацию для подтверждения платежеспособности заемщика. Поэтому увидев, что потенциальный клиент является членом экстремистской группы или неблагонадежен по другим причинам, ему не дадут кредит на карту.

4. МФО, бесспотно, не такие мнительные, как консервативные банкиры. Но даже их может смутить плохая кредитная история клиента. Правда, чтобы она стала причиной отказа, она должна быть совсем уж плохой: с многочисленными просрочками и “зависшими” кредитами. Далеко не все МФО предоставляют микрокредиты таким клиентам.

Что делать, если не дают моментальный займ

Что же делать в такой ситуации? Избежать отказов и все же получить желанный кредит на карточку можно, если подготовиться к отправке новых заявок. Для этого придется:

· провести мониторинг МФО, воспользовавшись сайтом агрегатором;

· внимательно заполнять анкету, чтобы избежать появления в ней ошибок;

· попытаться взять кредит онлайн на минимальную сумму и отдать ее вовремя, чтобы восстановить свой имидж в глазах финансовых структур.

Придерживаясь этих рекомендаций, можно значительно снизить риск получения отказа и улучшить свое финансовое положение. Еще больше шансов на положительный ответ вы получите, если проведете предварительные переговоры с будущим кредитором. Сделать это можно через форму обратной связи или позвонив по контактному телефону, указанному на сайте компании.