Кредит онлайн як спосіб вирішення фінансових проблем

Банки пред'являють суворі вимоги до потенційних позичальників. Прагнучи уникнути навіть найменших ризиків, вони часто відмовляють у видачі коштів, залишають людини без необхідної фінансової допомоги. Ще пару років тому така ситуація могла б стати для нього безвихідною. Але не сьогодні.

Сьогодні всім доступний більш простий спосіб отримання коштів - кредити онлайн. Їх видають мікрофінансові організації (МФО). Крім можливості оформити кредит на карту через інтернет, вони відрізняються і більш лояльним ставленням до клієнтів. Тому шансів отримати позитивну відповідь у МФО значно більше. Кредит онлайн на карту цілодобово вони видають навіть клієнтам, у яких були труднощі з виплатою раніше взятих позик.

Основні причини відмови у видачі кредиту онлайн на карту

Втім, навіть мікрофінансові організації погоджуються працювати не з усіма клієнтами. Вони можуть не видати позики онлайн в наступних ситуаціях:

1. При наданні клієнтом недостовірних даних. Незважаючи на те, що всі договори з МФО підписуються в режимі онлайн, компанії все ж легко визначають фальшиві дані.

2. При наявності у клієнта боргів перед мікрокредітной організаціями. Деякі позичальники беруть кредит онлайн без відмови, не читаючи підписаного договору. Підсумок такої угоди - заборгованість по оплаті позики.

3. Профіль в соціальних мережах може багато розповісти кредитору. Мікрофінансові структури прагнуть використовувати всю публічну інформацію для підтвердження платоспроможності позичальника. Тому побачивши, що потенційний клієнт є членом екстремістської групи або неблагонадежен з інших причин, йому не дадуть кредит на карту.

4. МФО, бесспотно, не такі недовірливі, як консервативні банкіри. Але навіть їх може збентежити погана кредитна історія клієнта. Правда, щоб вона стала причиною відмови, вона повинна бути зовсім вже поганий: з численними простроченням і "зависли" кредитами. Далеко не всі МФО надають мікрокредити таким клієнтам.

Що робити, якщо не дають миттєвий позику



Що ж робити в такій ситуації? Уникнути відмов і все ж отримати бажаний кредит на картку можна, якщо підготуватися до відправки нових заявок. Для цього доведеться:

· Провести моніторинг МФО, скориставшись сайтом агрегатором;

· Уважно заповнювати анкету, щоб уникнути появи в ній помилок;

· Спробувати взяти кредит онлайн на мінімальну суму і віддати її вчасно, щоб покращити свій імідж в очах фінансових структур.

Дотримуючись цих рекомендацій, можна значно знизити ризик отримання відмови і поліпшити своє фінансове становище. Ще більше шансів на позитивну відповідь ви отримаєте, якщо проведете попередні переговори з майбутнім кредитором. Зробити це можна через форму зворотного зв'язку або зателефонувавши за контактним телефоном, вказаним на сайті компанії.