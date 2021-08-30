"Кредит Днепр" будет кредитовать государственную программу "Большая стройка"

Банк "Кредит Днепр" окажет финансовую поддержку Государственному агентству автомобильных дорог в реализации им программы развития украинской дорожной инфраструктуры "Большая стройка".
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление Минфина.
Консорциум банков предоставит "Укравтодору" кредит в сумме 376 млн долларов сроком на 5 лет под государственные гарантии для финансирования объектов строительства, реконструкции, капитального и текущего ремонта дорожной инфраструктуры государственного значения. Координатором формирования консорциума кредиторов стал государственный "Укрэксимбанк". 27 августа впервые в истории Украины подписан договор консорциумного кредитования между Госагентством автомобильных дорог и банком "Кредит Днепр", а также пятью другими украинскими банками.
"Участие в сделке, организованной "Укрэксимбанком" - это шаг навстречу консолидированным проектам на банковском рынке, которые дадут возможность всем желающим принять участие в финансировании даже таких масштабных проектов в будущем. Мы знаем много примеров интересных международных консорциумов, организованных иностранными банками.
"Теперь у нас есть пример национального консорциума. Это свидетельствует о профессионализме банковского рынка Украины и готовность вместе реализовывать крупные интересные проекты", - прокомментировал соглашение председатель правления банка Сергей Панов.
Формирование консорциума кредиторов из состава украинских банков - не только уникальный прецедент. В банке отметили, что этот шаг позволил привлечь долгосрочное финансирование государственного проекта с процентной ставкой ниже, чем у международных финансовых организаций.
Как участник консорциума кредиторов проекта "Большая стройка" банк предоставит финансовые ресурсы "Укравтодору" в пределах квот, которые распределены на равных условиях между участниками консорциумного кредита и согласованы Министерством финансов Украины.
"При обсуждении путей привлечения финансовых ресурсов (для "Большой стройки", - ред.) было отмечено, что ни один украинский банк не может самостоятельно предоставить такую значительную сумму, поскольку она превышает нормативы банков. Это вызвало необходимость обращения Укравтодора к нескольким банкам", - объяснили необходимость решения по формированию консорциума кредиторов.
Как сообщалось, "Кредит Днепр" - украинский коммерческий банк, который принадлежит украинскому бизнесмену Александру Ярославскому, владельцу группы DCH, объединяющей активы в сфере финансов, промышленности, транспорта, строительства, девелопмента, ритейла и др.
Банк входит в ТОП-20 финансовых учреждений Украины по размеру валовых активов и в соответствии с классификацией Национального банка Украины относится к группе банков с частным капиталом. "Кредит Днепр" входит в 10 крупнейших банков - торговцев облигациями внутреннего государственного займа на ПФТС, а также в ТОП-20 банков - операторов валютного рынка по итогам первого полугодия 2021 года.
Согласно исследованию ИА FinСlub банк Ярославского входит в ТОР-15 в рейтинге "50 ведущих банков Украины 2021".