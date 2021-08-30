Банк "Кредит Дніпро" долучився до програми "Велике будівництво"

Консорціум банків надасть "Укравтодору" кредит у сумі 376 млн доларів строком на 5 років під державні гарантії для фінансування об'єктів будівництва, реконструкції, капітального та поточного ремонту дорожньої інфраструктури державного значення. Координатором формування консорціуму кредиторів став державний "Укрексімбанк". 27 серпня вперше в історії України підписано договір консорціумного кредитування між Держагентством автомобільних доріг і банком "Кредит Дніпро", а також п'ятьма іншими українськими банками.

"Участь в угоді, організованій "Укрексімбанком", - це крок назустріч консолідованим проєктам на банківському ринку, які дадуть можливість усім охочим взяти участь у фінансуванні навіть таких масштабних проектів у майбутньому. Ми знаємо багато прикладів цікавих міжнародних консорціумів, організованих іноземними банками.

Тепер у нас є приклад національного консорціуму. Це свідчить про професіоналізм банківського ринку України та готовність разом реалізовувати великі цікаві проекти", - прокоментував угоду голова правління банку Сергій Панов.

Формування консорціуму кредиторів зі складу українських банків - не тільки унікальний прецедент. У банку зазначили, що цей крок дозволив залучити довгострокове фінансування державного проєкту з процентною ставкою нижчою, ніж у міжнародних фінансових організацій.

Як учасник консорціуму кредиторів проекту "Велике будівництво" банк надасть фінансові ресурси Укравтодору в межах квот, які розподілені на рівних умовах між учасниками консорціумного кредиту та погоджені Міністерством фінансів України.

"Під час обговорення шляхів залучення фінансових ресурсів (для "Великого будівництва", - ред.) було зазначено, що жоден український банк не може самостійно надати таку значну суму, оскільки вона перевищує нормативи банків. Це викликало необхідність звернення Укравтодору до декількох банків", - пояснили необхідність рішення щодо формування консорціуму кредиторів.