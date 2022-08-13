Кредит на 1,4 млрд долларов. Власти Калифорнии ищут пути, чтобы сохранить работу АЭС

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Это предложение является последним в серии шагов, которые Калифорния предприняла в этом году, чтобы пересмотреть свое решение 2016 года о выводе из эксплуатации электростанции Diablo Canyon.

Согласно предложению Ньюсома, регулирующий орган штата отложит вывод Diablo Canyon до 2030–2035 годов. Продление может потребовать принятия регулирующих мер со стороны агентств, включая совет штата по контролю за водными ресурсами.

Предлагаемый законопроект также позволит предоставить ссуду в размере до 1,4 миллиарда долларов владельцу Diablo Canyon, компании PG&E, для покрытия расходов на повторное лицензирование. Текущие федеральные лицензии Diablo Canyon истекают в 2024 и 2025 годах.