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Кредит на 1,4 млрд долларов. Власти Калифорнии ищут пути, чтобы сохранить работу АЭС

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Вашингтон, Суббота 13 августа 2022 05:41
Кредит на 1,4 млрд долларов. Власти Калифорнии ищут пути, чтобы сохранить работу АЭС Фото: власти Калифорнии намерены сохранить работу АЭС (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом предлагает предоставить компании PG&E государственный заем в размере 1,4 млрд долларов для продления срока службы атомной электростанции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Это предложение является последним в серии шагов, которые Калифорния предприняла в этом году, чтобы пересмотреть свое решение 2016 года о выводе из эксплуатации электростанции Diablo Canyon.

Согласно предложению Ньюсома, регулирующий орган штата отложит вывод Diablo Canyon до 2030–2035 годов. Продление может потребовать принятия регулирующих мер со стороны агентств, включая совет штата по контролю за водными ресурсами.

Предлагаемый законопроект также позволит предоставить ссуду в размере до 1,4 миллиарда долларов владельцу Diablo Canyon, компании PG&E, для покрытия расходов на повторное лицензирование. Текущие федеральные лицензии Diablo Canyon истекают в 2024 и 2025 годах.

Напомним, генсек ООН Антониу Гутерреш отреагировал на российские обстрелы по территории Запорожской АЭС. В частности, он призвал демилитаризовать периметр вокруг станции.

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