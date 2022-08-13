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Кредит на 1,4 млрд доларів. Влада Каліфорнії шукає шляхи, щоб зберегти роботу АЕС

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Вашингтон, Субота 13 серпня 2022 05:41
Кредит на 1,4 млрд доларів. Влада Каліфорнії шукає шляхи, щоб зберегти роботу АЕС Фото: влада Каліфорнії має намір зберегти роботу АЕС (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом пропонує надати компанії PG & E державну позику в розмірі 1,4 млрд доларів для продовження терміну служби атомної електростанції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Ця пропозиція є останньою в серії кроків, які Каліфорнія зробила в цьому році, щоб переглянути своє рішення 2016 року Про виведення з експлуатації Електростанції Diablo Canyon.

Згідно з пропозицією Ньюсома, регулюючий орган штату відкладе виведення Diablo Canyon до 2030-2035 років. Продовження може зажадати прийняття регулюючих заходів з боку агентств, включаючи раду штату з контролю за водними ресурсами.

Пропонований законопроект також дозволить надати позику в розмірі до 1,4 мільярда доларів власнику Diablo Canyon, компанії PG&E, для покриття витрат на повторне ліцензування. Поточні федеральні Ліцензії Diablo Canyon закінчуються в 2024 і 2025 роках.

Нагадаємо, генсек ООН Антоніу Гутерреш відреагував на російські обстріли по території Запорізької АЕС. Зокрема, він закликав демілітаризувати периметр навколо станції.

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