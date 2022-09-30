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"Креді Агріколь" висловив занепокоєння арештом Обухівського паперового комбінату

Фото: "Креді Агріколь" висловив занепокоєння арештом Обухівського паперового комбінату (facebook com)
Автор: Олександр Мороз

"Креді Агріколь Банк" висловив стурбованість арештом активів та корпоративних прав Київського картонно-паперового комбінату в Обухові, який належить австрійському холдингу Pulp Mill Holding.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на лист від банку, який є в розпорядженні УНН.

"Відповідно до договору про надання банківських послуг, є діючі зобов’язання товариства перед банком, в тому числі щодо застави на рухоме майно товариства. Банк стурбований арештом активів та корпоративних прав Київського картонно-паперового комбінату в Обухові, який належить австрійському холдингу Pulp Mill Holding", - повідомили у банку.

Нагадаємо, раніше через арешт Обухівського паперового комбінату своє занепокоєння висловив Європейський банк реконструкції та розвитку, який надав підприємству черговий інвестиційний транш в розмірі 25 млн євро, а компанія Pulp Mill Holding виступила гарантом по кредитним зобов’язанням ПрАТ “Київський КПК”.

Раніше РБК-Україна писало, що в Україні заарештували корпоративні права та майно австрійського холдингу Pulp Mill Holding, який володіє Київським КПК - одним із найбільших в Європі виробників картонно-паперової продукції.

Комбінат звинувачують у нібито несплаті податків, водночас на підприємстві всі звинувачення відкидають та наголошують, що Київський КПК багато років в повному обсязі сплачує податки до бюджетів усіх рівнів і є одним з найбільших платників податків в Київській області.

Депутати Обухівської міськради вже звернулися до президента, прем’єра та голови ОВА з вимогою не закривати Київський КПК, аби не допустити у місті "коллапсу".

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